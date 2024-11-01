Бой Рахмонов - Мухаммад за титул в UFC отменен: реакция Шавката

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0) продолжает тренировки несмотря на то, что у него сорвался поединок с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3) из США, сообщают Vesti.kz.

Их поединок должен был состояться декабря в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 310. Однако накануне Мухаммад снялся с боя, объяснив свой отказ заболеванием. Сам Рахмонов заявил о готовности в декабре подраться за временный титул с любым другим претендентом.

В подтверждение своих намерений Шавкат провел спарринг с проживающим во Франции уроженцем Дагестана Нассурдином Имавовым (15-4), занимающим пятое место в рейтинге среднего веса UFC.

Ранее вызов Шавкату бросили два других бойца из топ-10 дивизиона - ирландец Иэн Мачадо Гэрри (15-0) и американец Хоакин Бакли (20-6).

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