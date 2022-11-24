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Бой Рахмонов - Махачев возможен в UFC? Казахстанец не просто так заговорил о легком весе

Бой Рахмонов - Махачев возможен в UFC? Казахстанец не просто так заговорил о легком весе
©UFC

На прошлой неделе топовый полусредневес UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (16-0) рассказал, что вполне мог бы выступать и в легкой весовой категории. Многим сразу же стало интересно, каково это - увидеть "Номада" в погоне за поясом в 70 килограммах. Корреспондент Vesti.kz подумал об этом и оценил возможность встречи Рахмонова с чемпионом легкого веса Исламом Махачевым (23-1) в будущем.

В топовых мировых промоушенах нет ни одного бойца, который не гонял бы вес, кроме тяжеловесов. Но сбрасывают вес тоже по-разному. Кто-то гоняет неприлично много, и здесь можно говорить и о Хамзате Чимаеве (12-0). Этот шведский файтер может биться как в полусреднем весе (77), так и в среднем (84), и в обоих случаях ему приходится гонять вес.

Рахмонов тоже выступает в полусреднем весе, и фанаты часто говорят о потенциальном противостоянии с Чимаевым в будущем. Но если взглянуть на массу и телосложение казахстанца, то становится понятно, что он свой организм до такой степени, как Хамзат, не истощает.

И вот теперь сам Рахмонов подтвердил, что гонять вес в полусреднюю категорию ему вполне комфортно:

Зачем мне это говорить, со скольки килограммов я гоняю? Зачем тебе узнавать мой вес? Зачем свои секреты рассказывать? Я не люблю это (говорить), сколько я вешу или "мне трудно гонять". Мне нормально гонять в 77. Я в 84 никак перейти не могу. Если бы я весил как Перейра, 100 килограммов, я бы подрался там. Зачем мне себя мучить, драться в 84? Для моего веса идеально 77, я даже в 70 могу сделать, но это того не стоит. В 77 мой вес, я с 2013 года дерусь (в нем). Вес потихонечку растет, не так сильно, конечно. Он (Перейра) будет до определенного времени делать, потом все, организм откажется и все. У Хабиба так же было - гонял-гонял, иногда не получалось...

Логика слов Рахмонова ясна. Он не настолько большой, чтобы драться в 84 килограммов против таких парней, как Алекс Перейра, который действительно гоняет со ста килограммов. В полусреднем казахстанец чувствует себя комфортно, но при желании мог бы согнать и до лимита легкой весовой категории. Однако Шавкат не желает наносить колоссальный вред своему организму, ведь рано или поздно такие весогонки сказываются на здоровье.

Но если гипотетически представить Рахмонова в легком весе, то он стал бы настоящим кошмаром для многих соперников. Рост и длина конечностей "Номада" поставила бы в тупик многих соперников, а его универсальная база, где есть место и ударке, и борьбе, - стала бы козырем.

Вполне вероятно, что Рахмонов смог бы побороться за звание чемпиона и в 70 килограммах, и было бы любопытно посмотреть на его противостояние с Махачевым, которому пока нет равных. Но все же Шавкат сам дал понять, что гонять в эту весовую категорию - дело, которым он заниматься не будет даже при наличии возможности.

Поэтому если бой с Махачевым и состоится, то в полусреднем весе, потому что чемпион из Дагестана уже говорил, что в случае отсутствия конкуренции в легкой категории он был бы не прочь попробовать себя и в 77 килограммах. С другой стороны, в полусреднем весе много других бойцов, которые хотели бы испытать на себе уровень Ислама в новом весе, а у Шавката в целом хорошие отношения с Хабибом Нурмагомедовым и его окружением, куда входит и Махачев.

Вероятность спуска Рахмонова в легкий вес мала, как и шансы пересечения его пути с Махачевым. Но на бумаге и в мыслях это был бы очень интересный бой, ведь оба кажутся столь неуязвимыми.

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан Махачев Ислам Дагестан Россия Чимаев Хамзат Нурмагомедов Хабиб

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