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В лиге Хабиба продолжают отменяться бои казахстанцев. Что произошло на этот раз

В лиге Хабиба продолжают отменяться бои казахстанцев. Что произошло на этот раз
©Eagle FC

В течение короткого промежутка времени сразу два боя с участием казахстанцев сорвались в лиге Eagle FC, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов. Причем один из намечавшихся поединков был титульным. Корреспондент Vesti.kz - о том, что случилось и что теперь будет с боями казахстанских проспектов.

Недавно лига Eagle FC анонсировала свой 51-й номерной турнир, который состоится 10 декабря в Атырау. Изначально планировалось, что сразу двое казахстанцев будут биться за пояса - средневес Даурен Ермеков (15-5) и представитель наилегчайшего веса Санжар Адилов (9-1-1). В итоге свой поединок на этом ивенте сохранил лишь Ермеков.

Адилов должен был драться с чемпионом своего дивизиона Иргитом Овээнчи (7-1), но в итоге этот поединок был отменен. По словам самого Санжара, все дело в сопернике. Это может быть либо травма, либо какие-то другие непредвиденные обстоятельства у файтера из России. Но самое главное, что титульное противостояние будет переназначено на один из следующих турниров. Возможно, уже в начале 2023 года.

За неделю до этого, 2 декабря, в Альметьевске (Татарстан, Россия) пройдет турнир Eagle FC Selection 6. В главном поединке вечера должны были сойтись два бывших претендента на пояса лиги - россиянин Рамазан Амаев (7-1) и казахстанец Руслан Сариев (13-1).

Вчера лига сообщила, что Амаев выбыл с боя из-за травмы. Что касается Сариева, то ему уже подобран соперник, и он выступит в карде. Но с большой долей вероятности это будет уже не главное событие вечера. Пока имя нового оппонента Руслана так и не назвали.

Тенденция отмены боев казахстанцев в лиге Eagle FC, к сожалению, продолжается. До Адилова титульные бои срывались у Жасулана Акимжана, Дияра Нургожая, также менялся соперник у того же Ермекова. 

Но радует, что хотя бы у Даурена будет возможность побороться за титул чемпиона уже через две недели.

Напомним, что ранее бои Овээнчи - Адилов и Амаев - Сариев вошли в наш топ-10 громких поединков до конца 2022 года.

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Метки:
MMA Eagle FC Нурмагомедов Хабиб Казахстан Россия Ермеков Даурен Акимжан Жасулан Нургожай Дияр

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