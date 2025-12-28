Бои Рахмонова и Царукяна попали в список самых ожидаемых в 2026 году

Канадский журналист Фрейзер Крон представил список из пяти поединков, которые, по его мнению, должны стать главными событиями 2026 года в UFC, сообщают Vesti.kz. В рейтинг попал и казахстанский боец полусреднего дивизиона Шавкат Рахмонов (19-0).

Рахмонов — без конкретного соперника, но с титульными перспективами

Казахстанец занял пятое место в списке самых ожидаемых боёв года и стал единственным бойцом рейтинга, для которого автор не назвал конкретного оппонента. Причина — неопределённость вокруг его следующего выхода в октагон после длительного простоя.

"Занимая 3-е место в рейтинге дивизиона (только из-за отсутствия активности), есть вероятность, что он может стать следующим соперником Ислама Махачева. Многие считают, что Рахмонов может победить лучшего бойца мира в рейтинге P4P (вне зависимости от весовых категорий - Vesti.kz), однако ему нужно набрать форму, прежде чем он сможет претендовать на чемпионский титул. Будь то Махачев, реванш с Гарри, Майкл Моралес, Карлос Пратес или Джек Делла Маддалена, мы просто хотим увидеть Рахмонова снова в деле", — пишет Крон.

Какие бои вошли в топ-5

Помимо возможного возвращения Рахмонова, автор включил в список ещё несколько громких противостояний:

Дрикус дю Плесси — Брендан Аллен

Исраэль Адесанья — Майкл Веном Пейдж

Илия Топурия — Арман Царукян

Том Аспиналл — Сирил Ган (реванш), который возглавил рейтинг

Последний бой и вынужденная пауза

В последний раз Шавкат Рахмонов выходил в октагон в декабре 2024 года на турнире UFC 310, где в пятираундовом поединке единогласным решением судей победил ирландца Иэна Гэрри. Однако в том бою казахстанец получил травму, из-за которой был вынужден пропустить весь 2025 год и утратил возможность побороться за чемпионский пояс.

Возвращение Рахмонова в 2026 году остаётся одним из самых ожидаемых событий в полусреднем весе UFC — независимо от того, кто окажется по другую сторону октагона.

