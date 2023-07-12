Боец UFC упрекнул непобежденного казахстанца

Дагестанский боец, представляющий Англию Мухаммад Мокаев (10-0) ответил казахстанцу Азату Максуму (16-0), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Ранее Максум в интервью Metaratings.ru не исключил возможности подраться с Мокаевым.
"Возможный бой с Мухаммадом Мокаевым? В принципе, я готов с ним встретиться, и если нам дадут такой бой, мы не откажемся", - заявил казахстанец.
22-летний Мокаев не промедлил с ответом:
"Вы уже отказывались, воздух не гоняй", - написал он в сторис своего Instagram.
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Напомним, что утром 16 июля Максум дебютирует в UFC. Его соперником на турнире UFC on ESPN 49 будет американец Тайсон Нэм (21-13-1).
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