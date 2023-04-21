Американский боец высмеял звездного проспекта UFC

Американский боец UFC Брэндон Ройвал посмеялся над непобежденным дагестанцем, представляющим Англию Мухаммадом Мокаевым в социальных сетях, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мокаев предложил провести бой с Ройвалом и отдать ему свой гонорар в размере 38 тысяч долларов, если тот согласится на поединок.

"Сынок, я дерусь за гонорары с семью или шестью нулями, а не за 38 тысяч долларов. Возможно, однажды ты закончишь драться с бойцами, которых нет в рейтинге UFC. И тогда ты сможешь добавить бой против меня в свой список желаний", - написал Ройвал в социальных сетях.

Ройвал имеет 15 побед в 21 бою в ММА, а Мокаев одержал 10 побед в 10 поединках.

В последнем поединке Мокаев одержал победу над Жафелом Фильо со счетом в третьем раунде сабмишном. Бой прошел на турнире UFC 286 в Лондоне.

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