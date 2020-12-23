Боец UFC Шавкат Рахмонов объяснил подписание контракта с казахстанской командой

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Шавкат Рахмонов
, выступающий в UFC, прокомментировал корреспонденту Vesti.kz
подписание контракта с ММА-командой DAR TEAM. Также он рассказал о своих ближайших планах.
Рахмонов в октябре успешно дебютировал в UFC, одержав досрочную победу над бразильцем Алексом Оливейрой
уже в первом раунде. В этом месяце боец подписал контракт
с казахстанским клубом.
"Я очень рад, что подписал контракт с такой перспективной командой. Знакомство с основателем DAR Global, Алидаром Утемуратовым, придает мне уверенности в моем развитии, как профессионального спортсмена.
Что касается моей подготовки - с января 2021 года я начну ее в Алматы. Контракт заключен, настрой позитивный у меня, есть уверенность в успехе партнерстве", - отметил Рахмонов.
Напомним, что первым профессиональным атлетом в составе казахстанской команды стал Дамир Исмагулов, который дебютировал в UFC в декабре 2018 года и успел провести за это время три боя и во всех одержал победы. Он также проведет
тренировочный сбор в Алматы.
Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне