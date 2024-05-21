Боец UFC "отказалась" от гражданства Казахстана в пользу США

Первая казахстанка в UFC Мария Агапова (10-4) стала резидентом США. Об этом сама спортсменка сообщила у себя в соцсетях, передают Vesti.kz.

"Теперь я резидент Америки. Помощь от правительства Казахстана мне не нужна. Эта история случилась в 2022 году, и я ее публиковала. Всем было нас**ть. Теперь идите на**р. Никакое интервью вы не получите. Я резидент Америки", - написала Агапова в сториз в Instagram.

Накануне Агапова призналась в соцсетях, что через неделю может стать бездомной, а также рассказала о том, что ее хотели продать в сексуальное рабство.

Отметим, что следующий бой Агаповой намечен на турнире UFC on ESPN+ 101, который состоится 14 июля в Лас-Вегасе. Ее соперницей будет Луана Сантос (7-1) из Бразилии.

Ранее казахстанка провела пять боев в UFC, одержав две победы и потерпев три поражения.