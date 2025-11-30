Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 19:56
 

Боец казахстанского менеджера собрался побороться за пояс UFC

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе Арман Царукян (22-3) уверен, что рано или поздно у него будет шанс побороться за титул абсолютного чемпиона в категории до 70 килограммов, сообщают Vesti.kz.

"Пройдёт время — и вся эта пыль осядет. А события, которым суждено случиться, обязательно произойдут. Всему своё время", — написал Царукян в своём телеграм-канале.

Царукяну 29 лет. В профессиональной карьере российско-армянский боец одержал 23 победы, 15 из которых завершились досрочно, и потерпел три поражения. Дебют в смешанных единоборствах состоялся у Ахалкалакца в сентябре 2015 года.

Напомним, ранее UFC объявил о титульном бое в этом дивизионе между бывшим временным чемпионом в лёгком весе американцем Джастином Гэтжи и британцем Пэдди Пимблеттом на турнире UFC 324, который состоится 24 января в Лас-Вегасе. Соперники будут разыгрывать временный титул в лёгком весе.

Царукяну не дали титульного шанса. Он потребовал объяснений от UFC.

Добавим, что интересы Царукяна представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов.

