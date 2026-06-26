Бекзат Алмахан сделал вес перед боем в UFC

Казахстанский боец Бекзат Алмахан (12-3) прошел процедуру взвешивания перед поединком с бразильцем Жаном Мацумото (17-2), сообщают Vesti.kz.

Их бой пройдет в рамках UFC Fight Night, который состоится завтра, 27 июня в Баку (Азербайджан). И Алмахан и Мацумото сделали вес. Казахстанец показал - 61,68 килограмма, а бразилец - 61,46 килограмма.

Бой между Алмаханом и Мацумото значится вторым в очереди предварительного карда, он начнётся ориентировочно в 18:25 по казахстанскому времени.

Дебют Бекзата в UFC состоялся в марте 2024 года. Тогда казахстанец принял бой на коротком уведомлении против одного из главных проспектов дивизиона — Умара Нурмагомедова (19-1), двоюродного брата бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (29-0).

Несмотря на статус явного аутсайдера, Алмахан уже в первом раунде сумел отправить россиянина в нокдаун. Однако по итогам трёх раундов судьи единогласно отдали победу Нурмагомедову.

Свою первую победу в UFC казахстанец одержал в мае этого года на турнире в Монреале (Канада). Тогда Алмахан эффектно нокаутировал канадца Брэда Катону (14-5) всего за 64 секунды после начала боя.

Добавим, что на турнире в Баку также выступит другой казахстанец Асу Алмабаев (23-3), которому будет противостоять американец Чарльз Джонсон (19-8).

Асу Алмабаев прошел взвешивание перед боем в UFC

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!