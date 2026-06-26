Асу Алмабаев прошел взвешивание перед боем в UFC

Казахстанский боец UFC Асу Алмабаев (23-3) прошел взвешивание перед поединком с американцем Чарльзом Джонсоном (19-8) на турнире UFC Fight Night, который пройдет завтра, 27 июня в Баку (Азербайджан), сообщают Vesti.kz.

Алмабаев сделал вес перед боем, показав 57,15 килограмма.

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Предстоящий бой станет для Алмабаева первым выступлением в 2026 году.

В своём предыдущем поединке, который прошёл 2 ноября 2025 года на турнире UFC в Дохе, Алмабаев одержал досрочную победу над американцем Алексом Пересом, завершив бой в третьем раунде.

Чарльз Джонсон хорошо знаком казахстанским болельщикам. В UFC он уже дважды встречался с представителями Казахстана: в 2022 году победил Жалгаса Жумагулова раздельным решением судей, а в 2024-м оказался сильнее Азата Максума.

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