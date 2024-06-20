Асу Алмабаев вошел в топ-15 мирового рейтинга

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асу Алмабаев (20-2), выступающий в UFC в наилегчайшем весе, вошел в топ-15 рейтинга по версии Fight Matrix, сообщают Vesti.kz.
Свой последний бой Алмабаев провел 16 июня на турнире UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США), где одержал победу единогласным решением судей над американцем Хосе Джонсоном (16-8). Причем казахстанец впервые в своей карьере выступил в главном карде.
Этот успех позволил Алмабаеву подняться на одну позицию в рейтинге Fight Matrix наилегчайшего веса и расположиться на 15-м месте.
Топ-15 дивизиона по версии Fight Matrix выглядит так:
1. Александр Пантожа (28-5-0) Бразилия - UFC
2. Брэндон Ройвел (16-7-0) США - UFC
3. Брендон Морено (21-8-2) Мексика - UFC
4. Амир Альбази (17-1-0) Швеция - UFC
5. Кай-Кара Франс (24-11-0) Новая Зеландия - UFC
6. Стив Эрцег (12-2-0) Австралия - UFC
7. Манель Кап (19-6-0) Португалия - UFC
8. Татцуро Таира (16-0-0) Япония - UFC
9. Мухаммад Мокаев (12-0-0) Великобритания - UFC
10. Хиромаса Огикубо (26-8-2) Япония - Rizin
11. Тагир Уланбеков (15-2-0) Россия - UFC
12. Азамат Керефов (17-0-0) Россия - UFC
13. Джошуа Пачио (22-4-0) Филиппины - One FC
14. Аскар Аскаров (15-1-1) Россия - АСА
15. Асу Алмабаев (20-2-0) Казахстан - UFC.
Отметим, что в официальном рейтинге UFC в наилегчайшей категории Алмабаева нет. Третья подряд победа не впечатлила боссов UFC, которые не включили казахстанца в топ-15 дивизиона, где чемпионом является бразилец Александр Пантожа (28-5).
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