Асу Алмабаев вошел в топ-15 мирового рейтинга

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Асу Алмабаев (20-2), выступающий в UFC в наилегчайшем весе, вошел в топ-15 рейтинга по версии Fight Matrix, сообщают Vesti.kz.

Свой последний бой Алмабаев провел 16 июня на турнире UFC on ESPN 58 в Лас-Вегасе (США), где одержал победу единогласным решением судей над американцем Хосе Джонсоном (16-8). Причем казахстанец впервые в своей карьере выступил в главном карде.

Этот успех позволил Алмабаеву подняться на одну позицию в рейтинге Fight Matrix наилегчайшего веса и расположиться на 15-м месте.

Топ-15 дивизиона по версии Fight Matrix выглядит так:

1. Александр Пантожа (28-5-0) Бразилия - UFC

2. Брэндон Ройвел (16-7-0) США - UFC

3. Брендон Морено (21-8-2) Мексика - UFC

4. Амир Альбази (17-1-0) Швеция - UFC

5. Кай-Кара Франс (24-11-0) Новая Зеландия - UFC

6. Стив Эрцег (12-2-0) Австралия - UFC

7. Манель Кап (19-6-0) Португалия - UFC

8. Татцуро Таира (16-0-0) Япония - UFC

9. Мухаммад Мокаев (12-0-0) Великобритания - UFC

10. Хиромаса Огикубо (26-8-2) Япония - Rizin

11. Тагир Уланбеков (15-2-0) Россия - UFC

12. Азамат Керефов (17-0-0) Россия - UFC

13. Джошуа Пачио (22-4-0) Филиппины - One FC

14. Аскар Аскаров (15-1-1) Россия - АСА

15. Асу Алмабаев (20-2-0) Казахстан - UFC.

Отметим, что в официальном рейтинге UFC в наилегчайшей категории Алмабаева нет. Третья подряд победа не впечатлила боссов UFC, которые не включили казахстанца в топ-15 дивизиона, где чемпионом является бразилец Александр Пантожа (28-5).