UFC
Вчера 23:35
 

Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC: подробности

Казахстанский боец Асу Алмабаев (23–3, UFC 6–1) выиграл поединок на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в лимите наилегчайшего веса был американский экс-претендент Алекс Перес (25–10, UFC 7–6).

Трехраундовый поединок завершился в дебюте заключительной пятиминутки, когда Алмабаев финишировал гильотиной Переса. Он не смог выбраться и сдался.

Сообщается, что у Алмабаева наибольшее количество побед в дивизионе с 2023 года по настоящее время (год дебюта Асу в UFC).

Больше побед только у американского бойца Джошуа Вана - восемь. У Асу и другого американца Чарльза Джонсона по шесть побед.

UFC Fight Night Доха   •   Катар, Доха   •   Профессиональный бой, мужчины
Сегодня 01:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Царукян
Ничья
Хукер
Проголосовало 16 человек

