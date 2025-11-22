Асу Алмабаев ворвался в топ-лидеров UFC: подробности

Казахстанский боец Асу Алмабаев (23–3, UFC 6–1) выиграл поединок на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в лимите наилегчайшего веса был американский экс-претендент Алекс Перес (25–10, UFC 7–6).

Трехраундовый поединок завершился в дебюте заключительной пятиминутки, когда Алмабаев финишировал гильотиной Переса. Он не смог выбраться и сдался.

Сообщается, что у Алмабаева наибольшее количество побед в дивизионе с 2023 года по настоящее время (год дебюта Асу в UFC).

Больше побед только у американского бойца Джошуа Вана - восемь. У Асу и другого американца Чарльза Джонсона по шесть побед.