Асу Алмабаев сделал заявление о своем дебюте в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев сообщил новости о своем дебюте в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. 6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с промоушеном.
"Соперник есть. Есть дата, идет процесс согласования. Официально объявим в ближайшее время", - заявил боец.
Ранее стало известно о том, что Алмабаев выступит 1 июля на неномерном турнире в самом престижном промоушене.
Отметим, что 1 июля турнир UFC пройдет в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой между Шоном Стриклендом из США и Абусом Магомедовым из Германии.
Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.
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