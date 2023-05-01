Асу Алмабаев сделал заявление о своем дебюте в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабаев сообщил новости о своем дебюте в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz. 6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с промоушеном.

"Соперник есть. Есть дата, идет процесс согласования. Официально объявим в ближайшее время", - заявил боец.

Ранее стало известно о том, что Алмабаев выступит 1 июля на неномерном турнире в самом престижном промоушене.

Отметим, что 1 июля турнир UFC пройдет в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой между Шоном Стриклендом из США и Абусом Магомедовым из Германии.

Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC, и все четыре боя он выиграл.

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