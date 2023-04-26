Стала известна дата дебюта Асу Алмабаева в UFC

Казахстанский боец Асу Алмабев узнал дату дебюта в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Sports.ru казахстанец выступит 1 июля на неномерном турнире в самом престижном промоушене.

При этом имя соперника Алмабаева не называется.

Отметим, что 1 июля турнир UFC пройдет в Лас-Вегасе. Главным событием вечера станет бой между Шоном Стриклендом из США и Абусом Магомедовым из Германии.

6 апреля стало известно, что Алмабаев официально подписал контракт с UFC.

Напомним, что из 19 профессиональных боев в ММА Асу выиграл 17 и только в двух потерпел поражение. Также следует отметить, что на его счету четыре поединка в промоушене Brave FC и все четыре боя он выиграл.

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