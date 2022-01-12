Анонсирован главный бой турнира UFC с участием казахстанки Агаповой

Американский полусредневес Хорхе Масвидаль и его соотечественник Колби Ковингтон возглавят турнир UFC 272, который состоится 5 марта в Лас-Вегасе на арене "T-Mobile". Об этом сообщает allboxing.ru со ссылкой на MMA Fighting.

Планировалось, что главным событием этого турнира станет третий бой между чемпионом полулегкого дивизиона Александром Волкановски и экс-чемпионом Максом Холлоуэем, но из-за травмы последнего этот поединок пришлось отменить. Кроме этого, в соглавном событии должен был состояться реванш между чемпионом в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и обладателем "временного" пояса в этом весе Петром Яном, но он тоже перенесен на апрель.

Напомним, что последний бой Масвидаля состоялся в апреле прошлого года, где он потерпел поражение чистым нокаутом во втором раунде от действующего чемпиона Камару Усмана. Что касается Ковингтона, то он тоже предыдущий поединок проиграл Усману, уступив ему единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

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Добавим, что на UFC 272 в Лас-Вегасе выступит казахстанка Мария Агапова (10-2), где встретится со своей принципиальной оппоненткой украинкой Мариной Мороз (10-3). Ранее UFC включил Агапову в число спортсменок, за кем нужно следить.