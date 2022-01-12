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"Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой

"Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

Официальный сайт UFC включил казахстанку Марию Агапову в число бойцов, за которыми нужно следить в 2022 году, сообщают Vesti.kz. Спортсменку назвали талантливой, подчеркнув ее огромный потенциал.

"Агапова произвела положительное впечатление на UFC и тех, кто следит за перспективными бойцами, своим поражением в бою с Трейси Кортес на турнире Dana White’s Contender Series в 2019 году, после которого она вышла и одержала пару побед в первых раундах под знаменем Invicta FC, чтобы подтвердить свое положение в наилегчайшем дивизионе.

Она быстро справилась с Ханной Сайферс в своем дебютном бою в UFC весной 2020 года, но когда  вернулась спустя два месяца в поединке с Шейной Добсон, Агапова рано опустошила свой бензобак и была нокаутирована. С точки зрения ставок победа Добсон была одним из самых больших апсетов всех времен и заставила почти всех сойти с вагона поддержки проспекта из Казахстана.

Спустя год Агапова вернулась в октагон. Она освоилась в Южной Флориде, сменила спортзал и изучила свои прошлые ошибки, одержав победу в третьем раунде над Сабиной Мазо в терпеливых, размеренных усилиях, которые еще раз подчеркнули ее огромный потенциал.

Ей всего 24 года, и она уже имеет солидный рекорд 10-2. Не удивляйтесь, если талантливая Агапова наведет шороху в наилегчайшем дивизионе в ближайшие 12 месяцев", - пишет UFC. 

Напомним, что следующий бой Агаповой запланирован на 5 марта на турнире UFC 272. Ее соперницей станет украинка Марина Мороз.

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Метки:
Агапова Мария Казахстан UFC MMA

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