Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC и объявила о завершении карьеры

Аманда Нуньес защитила титул чемпионки UFC в легчайшем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

35-летняя бразильянка провела поединок против своей ровесницы - мексиканки Ирене Альдана. Он стал главным на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада).

Нуньес победила единогласным решением судей, а после объявила о завершении карьеры.

The Lioness DOMINATES all 5 rounds in this one 🦁 #UFC289 pic.twitter.com/7dEyFi5C3v — UFC (@ufc) June 11, 2023

В своей карьере она одержала 23 победы и потерпела пять поражений. Она также владеет титулом чемпионки в полулегком весе.

The Lioness goes out on top 🏆🦁🏆



What a career from @Amanda_Leoa! #UFC289 pic.twitter.com/CMAu54DFbF — UFC (@ufc) June 11, 2023

Напомним, что в соглавном бою этого вечера Чарльз Оливейра одержал победу в претендентском бою и теперь проведет реванш с чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым.

