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Огонь, буря и капкан. Казахстанские бойцы покоряют UFC и не только

Впереди еще один дебют.

Огонь, буря и капкан. Казахстанские бойцы покоряют UFC и не только
Фото: Zuffa LLC©
Новости спорта Смешанные UFC
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Текущий год, хоть он и проходит по совершенно неприемлемым условиям, стал выдающимся для казахстанских представителей смешанных единоборств. В 2020-ом состоялись сразу три дебюта в легендарном UFC. Еще один отменился практически перед самым важным днем.

Стоит отметить, что наши файтеры оставили у всех неизгладимое впечатление и огненный шлейф. Подробности - в материале Vesti.kz.

История казахстанцев в UFC пока довольно короткая. Лишь только в этом году удалось нашим бойцам выступить на шоу под эгидой самого престижного мирового промоушена. Не уроженцы Казахстана, не бойцы, имеющие связь со страной, а именно наши, свои.

Путь к этому был довольно долог. Летопись насчитывают не одну главу, прежде, чем боссы UFC обратили свое внимание на наших файтеров. Период развития включает в себя и создание с последующим развитием конкретно казахстанского промоушена. 

Также казахстанцы покоряли различные турниры в России, Китае и других странах, пытаясь показать весь свой свой потенциал и пригодность к боям иного уровня, к которому стремятся практически все ММА-шники.

И долгожданный прорыв, выход "за стенку", состоялся в этом году. Причем интересно, что первым из всех подписал контракт с UFC Шавкат Рахмонов. Он также должен был стать первым, кто выступит на турнире промоушена. 

Но череда различных событий в виде травм, пандемии и так далее скорректировала движение наших бойцов в сторону UFC, и в итоге первым файтеров от Казахстана в октагоне стала Мария Агапова



Она дебютировала 13 июня. И уже к сегодняшнему дню в ее активе два поединка: одна победа и одно поражение. Не исключено, что боев было бы больше - травма внесла свои корректировки в ее календарь.

Следом сразился на турнире UFC Жалгас Жумагулов. Он провел невероятный бой, напряженный, тесный. И ему немного не повезло, чтобы выйти победителем. Судьи отдали победу сопернику, хотя Жалгас доминировал, имел преимущество.



В ноябре "Вихревая буря" проведет вторую встречу. Против него в клетку выйдет представитель Швеции Амир Албази

Наконец, совсем недавно состоялся тот самый дебют Шавката Рахмонова, о котором все говорили еще в начале года. Он более, чем убедительно победил своего оппонента.

"У UFC есть новые перспективы в полусреднем весе",- написали после победы Шавката в ESPN.

И стоит подчеркнуть, что каждый из наших бойцов удостоился чего-то подобного. Главное, что есть за что. Казахстанцы себя проявили с лучшей стороны. Мария своим интересным и агрессивным стилем буквально выжигает в октагоне все вокруг.



Жумагулов - набирающая обороты буря. Он активен в стойке, приглашать к рубке его не надо. Также он может сбить с ног, и отработать в партере, нанося огромный урон.

Шавкат же словно петля и капкан. Он использовал один шанс, сработав безотказно, без сбоя и молниеносно. Будто ждал этого единственного момента, когда соперник окажется в нужной позиции и в нужном месте.

Такое мало кого оставляет равнодушным. В UFC покорены, эксперты раздают кредиты, а болельщики восторгаются стилем и яркими моментами.

Теперь ждем остальных бойцов. И ближе всех к тому, чтобы ворваться в промоушен, находится Сергей Морозов Он уже имеет контракт, уже мог дебютировать, но из-за проблем со здоровьем у соперника это событие отложилось на некоторый период.

 

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Метки:
Рахмонов Шавкат Агапова Мария в UFC Жумагулов Жалгас Морозов Сергей Казахстан UFC MMA Актобе

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