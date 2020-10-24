Столкновение стилей, рубка в стойке и хорошие призовые. Казахстанский эксперт дал прогноз на дебют Рахмонова в UFC

Юлия Милова

Известный казахстанский эксперт Айдар Махметов считает, что у Шавката Рахмонова есть все шансы стартовать с победы в своем дебюте в UFC.

Сегодня, 24 октября, боец проведет первый поединок под эгидой знаменитого промоушена, встретившись с более опытным бразильцем Алексом Оливейрой. Специально для Vesti.kz Махметов назвал сильные стороны обоих оппонентов и сделал свой прогноз.

"По поводу боя Шавката Рахмонова и бразильца Алекса Оливейры по прозвищу "Ковбой" хотелось бы сказать следующее - очень опытный соперник. Один из часто выступающих бойцов. В начале 2015 года дебютировал в UFC и ежегодно проводит минимум три боя, а были года, когда он и по четыре боя проводил. И того уже порядка 18-ти боев у Оливейры набежало.

Этот боец любит биться в стойке, потому что он базовый тайбоксер. Как и любой бразильский боец, он также может и на земле завершить атаку свою.

Шавкат тоже любит биться в стойке и очень ловко набрасывает гильотину в партере. И болевые приемы или удушающие, на которые он переходит, Шавкат обычно молниеносно производит.

Думаю, это будет столкновение похожих стилей. Будет интересно посмотреть именно на их рубку, которую они, скорее всего, закатят именно в стойке. Но я надеюсь, что если дело дойдет до партера, Шавкат обязательно воспользуется своим преимуществом в скорости и постарается завершить поединок.

Я думаю, что на стороне Оливейры опыт. А также противоборства с ведущими бойцами UFC. Он и с Дональдом Серроне выходил, и с Гильбертом Бернсом, который в настоящий момент является претендентом на пояс именно в этом весе. Против бывшего временного чемпиона UFC Карлоса Кондита у него вообще победа.

Поэтому это очень опытный соперник для дебюта, но в то же время у Шавката есть прекрасная возможность заявить о себе громкой победой над таким бойцом.

Мой прогноз - бой будет интересным, захватывающим, и в конце, скорее всего, руку Шавката должны поднять. Потому что Шавкат будет выступать на кураже и у него мотивации больше.

Еще одним немаловажным дополняющим и приятным фактором для Шавката является то, что бразилец на граммов 300-400 провалил взвешивание и должен 20 процентов от своего гонорара Шавкату отдать.

Учитывая, что у Шавката накануне боя был день рождения - это очень хороший подарок, потому что Оливейра боец опытный, и у таких опытных бойцов фиксированный гонорар выше.

Насколько я знаю, Оливейра получает фиксированный гонорар порядка 64 тысяч долларов за бой. Это не считая бонуса такого же объема, если он выигрывает. Думаю, 20 процентов от 64 тысяч - это уже больше, чем фиксированный гонорар Шавката за первый бой в UFC, который, как правило, составляет десять тысяч долларов.

Деньги играют немаловажную роль в карьере любого профессионального спортсмена, а для большинства это основополагающий фактор. Поэтому, я считаю, это очень приятный бонус и очень хороший подарок на День рождения Шавкату", - прокомментировал Махметов.

Напомним, Рахмонов выступит на турнире UFC 254 в Абу-Даби (ОАЭ), где в главном событии встретятся чемпион из России Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.

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