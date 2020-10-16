Избил 40 человек, сидел на наркотиках и пережил взрыв гранаты. Почему вас удивит история соперника Рахмонова по дебюту в UFC

Соперник казахстанца Шавката Рахмонова по дебютному бою в UFC наверняка удивит вас своей историей. В то время, как большинство приходит в клетку, уже занимаясь спортом, бразилец Алекс Оливейра попал в смешанные единоборства, избив хулиганов в уличной драке. Причем, ни много ни мало - их было 40 человек. Добавьте к этому ковбойскую молодость, тяжелые наркотики, взрыв гранаты и рождение десяти детей.

Корреспондент Vesti.kz решил взглянуть на бразильского бойца и рассказать, почему его нужно считать серьезным противником.

Итак, 32-летний Оливейра начал свое выступление в UFC в 2015 году. В ММА же он дебютировал четырьмя годами ранее - участвовал в 13-ти поединках в различных турнирах, из них победил в девяти, проиграл в двух, один довел до ничьей и один закончился без результата.

На своем пути становления в качестве бойца самого сильного промоушена в мире Оливейра прошел много соперников. На счету бразильца - 33 поединка, 22 из которых он выиграл и проиграл всего восемь, причем 11 из своих победных боев ему удалось завершить нокаутами.

Среди тех, с кем бразильцу пришлось встретиться в UFC, такие бойцы, как Дональд Сероне, Карлос Кондит, Гилберт Бернс, Тим Минс, Гуннар Нельсон, Майк Перри и Уилл Брукс.



Оливейра, к примеру, не смог выстоять против Сероне, обладателя такого же прозвища "Ковбой", как и у него. Он уступил в результате применения удушающего приема.







Но зато бразильский "Ковбой" может похвастаться победой над бывшим временным чемпионом UFC Карлосом Кондитом. В борьбе с ним Оливейра сумел победить сабмишеном благодаря удачному применению удушения гильотиной.







Интересно, что Оливейра начинал свою деятельность далеко не со смешанных единоборств. До старта карьеры в ММА он работал на стройке и участвовал в родео, из-за чего и получил свое прозвище. А также успел себя попробовать в тайском боксе.

И точно нельзя сказать, что карьерный путь у Оливейры был легкий. Поначалу он вовсе не хотел участвовать в поединках. Как же тогда возник вариант с UFC?



Начнем с увлечения родео, которое пришло к Оливейре с детства, так как рядом с домом его семьи была ферма. Ему нравилось ездить верхом, и в пять лет он, когда впервые прокатился на лошади, испытал особые эмоции.



С тех пор ему это очень понравилось, но так как его семья не могла позволить себе купить лошадь, в 12 лет он устроился сотрудником на ферму и работал там за пару долларов в месяц, но главное, получил возможность заниматься любимым делом - верховой ездой.



Оливейра объезжал многих животных и, по его словам, совершенно не боялся. Вскоре, бросив школу, он начал выступать на местных родео, где мог получить почти по 30 долларов гонорара за победу. Эта сумма была в разы больше того, что он мог получить на ферме.



"Я всегда стремился зарабатывать больше, чтобы помогать матери, но случалось и так, что заходил в бар и тратил деньги на газировку с печеньем, потому что хотел этого больше", - приводит слова Оливейры eurosport.ru.



К сожалению, такое хобби может быть опасным. Так считала и мать Оливейры. Она была против увлечения сына, но остановить его не могла. Бразилец упорно стоял на своем и даже несколько раз получал травмы. Один раз после падения с быка он сломал себе ребра. А однажды животное так боднуло Оливейру по голове, что тот потерял сознание.





Босс фермы, на которой работал Алекс, также владел родео-компанией Sela de Ouro. Бразилец стал представлять ее, но затем, после смерти владельца остался без работы. Этот момент и стал переломным.

Отсутствие ездового быка и спонсоров вынудило Оливейру работать уборщиком. Затем он пристрастился к наркотикам.

"Все деньги, которые зарабатывал, я тратил на кокаин", - в ужасе вспоминал Алекс. Чтобы выплеснуть энергию, он начал участвовать в уличных драках.

Личная жизнь у бразильца тоже кипела. С 19 у него появились дети. Причем сразу четверо от четырех разных женщин. Но Оливейра решил взяться за ум, чтобы стать хорошим отцом.

Тогда он завязал с наркотиками. Но только драться не перестал и по-прежнему участвовал в уличных схватках.





Неприятности не заставили себя долго ждать. На одной из вечеринок, где он обычно и находил себе драки, Оливейру вызвали на улицу. В доме оставались его жена, друзья, братья и сестры. И за дверью поджидали 40 человек.

Нет, будущий боец UFC не полез на рожон. Поначалу он вместе с близкими пытался сбежать через черный вход. Но один из его братьев, успевший хорошо выпить, все-таки вышел к толпе.

Получив камнем по голове, парень упал на землю. Прибежавший на помощь Оливейра решил, что брата убили. И его было не остановить. Он начал избивать обидчиков одного за другим.

"В тот момент я осознал, что такое чистая ярость и злость, - поделился Алекс позже. - Увидев брата на земле в крови, я решил, что они убили его. Я принялся избивать каждого, делал это в течение 15 минут. Все, кого я бил, оказывались на земле".

Эта драка, в которой Оливейра расправился со всеми 40 зачинщиками, так вдохновила его друга Александра Бенто, что тот предложил ему прийти потренироваться в зал MMA, в котором занимался сам, а также поучаствовать в боях.

Что интересно, поначалу бразилец не захотел драться за деньги. Но все же решил попробовать. А подстегнул к этому трагический случай: брат, который смог перенести удар камнем по голове, был застрелен.

Поговаривали, что это была месть Оливейре. А полиция отказалась расследовать дело. Тогда он решил изменить свою жизнь и уехать за границу, чтобы добиться там успеха.





"Мне пришлось измениться, потому что такое прошлое точно не пошло бы на пользу моим детям. Я занялся тем, что умею, сфокусировался. Когда я стал отцом, понял, что действительно важно в жизни".



Его спортивная карьера началась с битвы по правилам тайского бокса, в котором он не знал всех тонкостей. После матча ему приходилось извиняться за то, что позволил себе прыгать ногами на лицо соперника.

Тогда ему присудили-таки победу. Но Оливейра уже мечтал о другом. Собрав свою команду, он заявил, что хочет драться без правил, и перешел в смешанные единоборства.



"Я хотел показывать себя с лучшей стороны и зарабатывать деньги в ММА, - рассказал о своем решении Алекс. - Скрутить соперника намного проще, чем сесть на быка, потому что бык - зверь. Если вы ошибетесь, то он может растоптать вас, сломать ребра, руки, что угодно. С человеком - совсем другое. Он в твоей весовой категории. Просто делай то, что делал на практике".



Надо отметить, что его новое занятие одобрила мама. Это увлечение ей больше пришлось по вкусу. Она же помогла сыну вернуться к тренировкам, когда он беспробудно пил после измены жены, которая до этого увлеклась наркотиками и отсидела в тюрьме.







Дебютный бой в UFC на турнире Fight Night 62 в 2015-м принесла Оливейре славу на родине. Хоть он тогда и не выиграл, а сдался Гилберту Бернсому лишь за минуту до окончания боя, это превысило ожидания от его выступления. Первые призовые он потратил на маму - сделал ей фарфоровые зубы, чтобы она могла без стеснения улыбаться.

На призовые от второго боя Оливейра купил сразу пять домов в своем городе - для своей большой семьи, а также лошадь и автомобиль.

"UFC - навсегда, я - нет. Мне исполнится 30 лет, поэтому нужно вкладывать деньги, чтобы они вернулись в будущем", - говорил боец.

При этом жить степенно он так и не смог и еще несколько раз попадал в переделки. Трагично могла завершиться история в 2018-м, когда его семью на одной из заправок окружили вооруженные люди.

Один из нападавших бросил в "Ковбоя" гранату, когда тот пытался заступиться за близких. Осколки ранили Оливейру в ногу, но врачи сумели спасти его без последствий для здоровья.

В другой раз бразилец угодил в полицию, бросив пятимесячного сына посреди трассы, после того как отобрал его у бывшей жены и избил ее. Причиной инцидента стало нежелание женщины отдавать ему младенца, с которым он хотел покататься на велосипеде.

Но выделить в жизни бразильца можно не только различные происшествия. Есть в его активе и значимые победы в октагоне. В числе последних можно отметить бои этого года против Макса Гриффина и Петера Собботы, которые он выиграл судейскими решениями.

Стоит отметить, что изначально казахстанец Рахмонов должен был драться против другого бразильца - Элизеу Залески. Однако тот снялся с боя, так как получил травму. После этого шанс получил "Ковбой".

С казахстанцем Рахмоновым, который дебютирует в UFC, Оливейра встретится 24 октября на турнире на Бойцовском острове в Абу-Даби. Раньше Оливейра входил в десятку сильнейших бойцов своего дивизионе. Сейчас же находится на 35-м месте.

"Я знаю, что он крутой парень, непобежденный, и что его еще никто не знает, но я все же принял этот бой, потому что однажды я был на его месте. Меня в свое время тоже никто не знал, и я не был бы в UFC, если бы Гилберт Бернс не согласился драться со мной", - высказался Оливейра о предстоящем поединке.

Победа над бразильцем должна стать хорошим стартом для Рахмонова в UFC. Тем более его дебют уже откладывался.

Бойцы встретятся на турнире на Бойцовском острове 24 октября, где в главном бою сойдутся чемпион из России Хабиб Нурмагомедов и американец Джастин Гэтжи.

Фото:mmaboxing.ru (1), Dave Mandel/Sherdog.com (2), Gleidson Venga/Sherdog.com (3), UFC (4, 5)