"Бил в пах". Жумагулов - о жульничестве соперника и причинах поражения в дебютном бою в UFC

Казахстанский боец смешанного стиля Жалгас Жумагулов
рассказал о причинах поражения бразильцу Раулиану Пайве
в своем дебютном поединке в UFC. Его слова приводит YouTube-канал
"События в мире бокса и ММА".
Их бой состоялся в июле на турнире UFC 251 в Абу-Даби (ОАЭ) и продлился все три раунда. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу
бразильскому бойцу со счетом 29-28.
Легендарный рефери раскритиковал UFC за судейство на турнире с участием казахстанца Жумагулова
- Что не получилось в том бою? На мой взгляд, первый раунд ты проиграл, потому что пропустил колено, а потом, как ты говоришь, "взял духом". Почему не начал драться в полную силу с первого раунда сразу?
- Ничего, бывают - победы и поражения. У меня всегда так, привык драться пять раундов. В первом раунде завожусь, потом во втором-третьем начинаю потихоньку.
- Сильно пропустил удар коленом?
- Нет, таких прям сильных ударов я не пропускал. На все воля Всевышнего. Было предопределено ему выиграть, он и выиграл тот бой.
- Тебя похвалили за этот поединок?
- Есть свои ошибки, конечно. Много где недоработал. Ну, как сказать недоработа, были свои причины, почему не смог выступить на все 100 процентов. Мы перед боем все переболели этим коронавирусом.
- И как вы себя чувствовали во время болезни?
- Нормально. Как у всех: температура, тело ломило, пневмония была.
- Соперник чем-нибудь удивил?
- Да нет, ничем не удивил. Просто он как непрофессионал: вес не согнал, в пах бил.
- После ударов ниже пояса не было мысли не продолжать бой?
-Нет, таких мыслей не было. Конечно, ужасно было, но что поделаешь.
- Ты всегда так позитивно относишься к людям, которые причиняют тебе боль?!
- Ну, а что теперь делать.
Ранее Жумагулов рассказал
о планах на второй бой в UFC и желанном сопернике, а также высказался относительно реванша с Пайвой.
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