"Семь лет я слышала: "Падла, скотина, Кончита Вюрст". Агапова - о травле от тренера, UFC, США и жизни в России

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Казахстанка Мария Агапова в интервью "Спорт-Экспрессу" поделилась ожиданиями от второго боя в UFС, рассказала о тренировках в одном зале с американкой Пейдж Ванзант и чемпионкой легкого веса Амандой Нуньес из Бразилии, вспомнила травлю от тренера в Павлодара и жизнь в России.
На UFC on ESPN 15 Агапова встретится с Шаной Добсон из США. Турнир пройдет в американском Лас-Вегасе, по времени Нур-Султана он начнется в ночь с 22 на 23 августа.
- Почему Добсон?
- Мы изначально планировали с ней подраться, но тогда она отказалась. Вот и решила вызвать ее, - сказала Агапова.
- У нее не лучший рекорд, особенно в последних поединках - три поражения подряд. Нетривиальный вызов.
- Что есть - то есть.
- Ее сильные, слабые стороны?
- У нее хорошая стойка. Насчет слабых сторон - как и у меня, это грэпплинг. Думаю, у нас будет чисто рубка в стойке.
- То есть настроены на то, чтобы вновь устроить шоу?
- Всегда готова.
- Бой пройдет в Лас-Вегасе. Нравится там?
- Да, очень круто, буду рада туда вернуться. Гуляешь - все красиво, блестит, огоньки. Я такое люблю.
- В казино играли?
- Нет, у меня принцип, я не играю в азартные игры.
- Это появилось с определенного момента, или вообще не играли?
- Я в принципе человек падкий, если начну еще и играть, то атас моим деньгам. Поэтому не прикасаюсь ни к ставкам, ни к играм, вообще ни к чему такому. Я себя знаю, не хочу себе еще одну какую-то проблему.
- Сколько девушек-бойцов в зале Amiercan Top Tea? Насколько высок средний уровень?
- Уровень, мне кажется, самый лучший в мире. Там и Йоанна Енджейчик, и Аманда Нуньес.
- С ними все понятно, а остальные?
- Там очень много девушек, плюс имя у клуба хорошее, поэтому туда часто приезжают на сборы разные бойцы из разных стран. Кто-то приезжает и уезжает, кто-то остается на постоянной основе.
- Вы подружились с Валери Лоуредой, чья популярность стремительно растет. Что она за человек, как проявляет себя на тренировках?
- Она - классная девочка. Мы сначала были просто одноклубниками, потом она стала мне помогать - когда у меня были проблемы с деньгами. Купила мою картину. Сейчас у меня все хорошо, помощь не нужна, мы просто дружим, общаемся. Мы вместе готовились к своим боям. Она одержала красивую победу. Позвала меня куда-нибудь вместе сходить после моего боя. Сейчас я сфокусирована на поединке, а потом поедем с ней в Майами.
- Как чувствуете себя на фоне Енджейчик или Нуньес? Или не стояли с Амандой в парах?
- К сожалению, с ней мы не стояли в парах, хотя хотелось бы. Я себя хорошо чувствую на этом уровне. Если я хочу быть лучшей, то я должна драться с лучшими. Сейчас моя карьера в UFC только начинается, я не хочу прыгать на топов, хочу не торопясь подниматься по рейтингу. Все постепенно, мое от меня не уйдет. Набираюсь опыта, я - молодая, мне 23 года, ни я, ни мои тренеры не хотим меня угробить. Потихоньку будем двигаться в топы, пока начинаем.
- Хамзат Чимаев, допустим, уже бросает вызовы легендарным бойцам.
- Каждый сам решает, как строить свою карьеру. Мы решили не торопиться, начинать с самых низов и подниматься.
- Недавно вы выкладывали в Instagram фото с Пейдж Ванзант. Она часто бывает в American Top Team?
- Я ее почти каждый день вижу.
- Не обсуждали с ней ее уход из UFC?
- Она вроде хотела в Bare Knuckle пойти.
- Уже подписалась. Небанальный выбор для девушки.
- Я тоже там хотела подраться - до того, как меня подписали в UFC. Менеджер отказался, сказал: "Потерпи, ты уже почти в UFC". У меня тогда были проблемы с деньгами, я хотела выскочить в Bare Knuckle, но менеджер убедил этого не делать.
- Считается, что это более вредный спорт для здоровья, чем ММА.
- Да, там морды больше разбивают, в ММА все в перчатках, а тут - голыми руками... Но если хорошо заплатят - почему бы не подраться? Я и так рискую своей жизнью и здоровьем в боях. Тут просто больше риска, но и денег больше. Жизнь - это риск, почему бы не рискнуть?
- А платят там хорошо?
- Говорят, что да. Когда у меня были проблемы, я искала себе поединки в профессиональном боксе, да где угодно, хотела заработать денег. У меня не было спонсоров, я искала любые пути. Попалась организация Bare Knuckle, но менеджер уговорил туда не врываться.
- Долги вы, как я понимаю, отдали?
- Да, все отдала, теперь я - абсолютно свободный человек.
- Как быстро его перечисляют?
- Где-то через месяц после боя. Они сразу тырят налоги, в этот раз у меня стырили мои 15 тысяч долларов. Мне упала не вся сумма, мне скинули уже без 15 тысяч. Из гонорара таким же образом стырили 7 тысяч долларов. Проафишировали, что я получила 70 тысяч долларов, а по факту у меня минус 22 штуки. Эти деньги просто ушли государству. Жизнь в Америке, добро пожаловать!
- В любом случае, деньги немалые. На что они ушли, кроме погашения долгов?
- Они еще не ушли. Я родителям помогла, у меня мама работает за 400 долларов в месяц. Сестренке что-то скинула, маме, себе вещи купила, косметику, все, чего не хватало. Я же приехала вообще неподготовленной, не взяла многие вещи, которые я люблю, которые приносили мне комфорт. Целый год жила без этого, а тут появились деньги, и я сразу купила все, чего не хватало.
- Почему сменили имидж и перекрасились в блондинку?
- Почему нет? Я внутренне поменялась.
- Внутренне?
- Да.
- А что именно изменилось? Прошло не так много времени.
- Я начала больше любить себя, знать себе цену, начала за собой следить. Любить себя - наконец-то, давно уже пора.
- В чем планируете совершенствоваться, не считая смешанных единоборств?
- Как обычно, читать книги, учить язык, рисовать картины. Даже сейчас рисую (показывает рисунок). Если раньше я не рисовала своей кровью, то тут устроила кровавый ад.
- Думаю, ваш сосед-сатанист одобряет эту тему.
- По крайней мере, не осуждает. Да он и сам такой же.
- Нашел его профиль в Instagram, он играл в известной в узких кругах дет-метал группе - Vital Remains (Брайан Вернер, сосед Агаповой, был ее солистом - "СЭ"). Как он смотрит на то, что вы носите на шее крестик? Не ругается, учитывая его взгляды?
- Ему вообще плевать, он за взгляды не осуждает. Это, как правило, люди, которые верят в бога, почему-то осуждают. Мне кажется, главное - никого не осуждать за убеждения и веру, жить нормально. Он хоть и называет себя сатанистом, но никого не убивает, ничего плохого не делает. Хороший человек, никому не навязывает свою точку зрения. А люди, которые верят в бога, не всегда такие. Тут, мне кажется, даже не важно, во что ты веришь, главное — как ты себя ведешь по жизни.
- Вы позитивно относитесь к людям, но есть ли девушка, перед поединком с которой вы бы применили трэшток?
- Сейчас об этом не могу сказать.
- В общем, нет никого, к кому бы относились негативно?
- Думаю, нет.
- Есть ли бой мечты?
- Только за пояс, не важно с кем.
- В нашем первом интервью мы обсудили многое, но я забыл спросить о том, как вы вообще начали заниматься единоборствами.
-Все началось в глубоком детстве. Ходишь в школу - там достают, приходишь домой - родители наказывают, выходишь во двор - мальчики отбирают велосипед, газировку, называют дурой, дергают за косички, и ты такой (изображает злобное лицо). Я постоянно смотрела фильмы, где люди дерутся. "13-й район", "Обитель зла". Захотела драться так же, мечтала дать всем обидчикам ответочку. Я была маленькой и слабой девочкой, но я не хотела такой быть.
В шесть лет я попросила маму отдать меня на карате, но там было тупо. Там просто стоял мужик, делал движения, говорил "Кийя!", а за ним все повторяли. Ну, с другой стороны, мы ведь были маленькие, но мне там не понравилось.
- То есть не увидели там драки.
- Да, а мне хотелось именно драк. В девять лет я пошла на кикбоксинг, и там уже были драки. Потом у меня умер папа, началась депрессия. Она длилась, наверное, год. Я смогла выйти из депрессии, пошла на бокс, в 14 лет попала в национальную сборную, в 16 начала зарабатывать этим деньги. Возможностей мне там не давали, потому что система полна коррупции. Семь лет я что-то пыталась там сделать, мне урезали зарплату, никуда не возили, но я знала, что могу больше, чем мне позволяют достичь. Плюс, у меня было много конфликтов с тренером, который был совершенно неадекватным человеком. В 19 лет меня все достало, и я сказала: "Все, ребята, до свидания!" и ушла в ММА.
- А что творил тренер?
- Доводил меня. Мне кажется, он был стопроцентно психологический насильник, или как-то так. У меня умер папа, он прекрасно это знал, и первые два года говорил типа: "Ой, Машенька, ты моя доча, я тебя так люблю!". Потом мы в первый раз уехали на сборы, и там уже началась травля. Он меня начал обзывать, я не выдержала, ушла. У меня было много проблем с агрессией, я не выплескиваю это в клетке, а начинаю творить всякую фигню в жизни.
В какой-то момент поняла, что нужно возвращаться, иначе у меня будут большие проблемы. Я вернулась и терпела эту травлю несколько лет, пока он меня окончательно не довел до чеки. Просто взяла и ушла. Ну и самооценка упала из-за этого жестко, потому что семь лет слушать вот эти вот все: "Падла, скотина, мразь, конченая овца, Кончита Вюрст"... Каждый день такое слушать... У любого нормального человека крыша поедет.
- Он так со всеми себя вел?
- Только со мной. Потому что у меня не было папы, потому что мама работала и ей было не до этого, она пыталась протащить, прокормить двух детей. Да и я не особо говорила. Он вел себя так только со мной, потому что меня некому было защитить, да и я сама не могла постоять за себя.
- Вы сказали, что срывались. Эмоционально, или доходило до рукоприкладства?
- Допустим, я дралась. Кто-нибудь говорил: "Эй, дура!", я мимо не проходила, догоняла и била человеку хлебало. Из-за этого у меня часто были проблемы с законом. Это только в клетке ты можешь подраться, в реальной жизни все нужно переводить в мирное русло. Я сейчас работаю над собой, стараюсь ни с кем не драться, не реагировать на провокации. Если кто-то провоцирует - я лучше уйду, чем применю кулаки. Но так было не всегда.
- Слышал, что вы жили в Омске.
- Да, это так. У меня там папа как раз и умер.
- Вы родились там?
- Нет, в Павлодаре.
- Как долго жили в Омске?
- Мы жили там три года. Папа там работал. Мы жили в Омске, пока он не умер. Потом уехали обратно - в Казахстан.
- Омск - город, с которым связаны многие бойцы. Александр Шлеменко, Петр Ян...
- Я там и начала заниматься кикбоксингом. У меня в школе был кружок, я туда ходила. Можно сказать, там начала свой путь в единоборствах. Потом, когда папа умер, я уже в Павлодаре начала ходить на бокс.
Напомним, что Агапова дебютировала 13 июня на UFC Fight Night 172 в Лас-Вегасе, где досрочно победила американку Ханну Сайферс. Видео боя смотрите здесь. За победу казахстанка получила бонус от UFC, а в России ее назвали будущей звездой.
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