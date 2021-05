"Вильярреал" победил "Манчестер Юнайтед" и выиграл Лигу Европы

"Вильярреал" стал победителем футбольной Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче турнира, который прошел в польском Гданьске на стадионе "Энерга Гданьск", испанский клуб встречался с английским "Манчестер Юнайтед" и выиграл в серии послематчевых пенальти со счетом 2:1.

Основное время завершилось ничьей 1:1. Испанцы забили первыми. На 30-й минуте команду вывел вперед Херард Морено. А на 55-й минуте сравнял форвард англичан Эдинсон Кавани. Не смогли выявить победителя и два экстра-тайма по 15 минут.

В итоге исход встречи решали 11-метровые удары. Здесь футболисты также долго пробивали серии. В итоге дошло до дуэли вратарей. И сначала кипер испанцев Жеронимо Рулли успешно пробил, а затем вратарь "МЮ" Давид Де Хеа промазал.

"Вильярреал" в этом розыгрыше Лиги Европы не проиграл ни одного матча.

