В клубе КПЛ обозначили цель в Лиге Европы

19-летний футболист "Актобе" Аян Байдалетов поделился своими эмоциями от дебютного гола в ворота "Кайрата" в 11-м туре КПЛ и оценил работу с новым главным тренером. Также игрок назвал цель "красно-белых", передают Vesti.kz со ссылкой на KFF League.

- Аян, расскажи о матче.

- К сожалению, результат оказался не в нашу пользу. Игра была очень интенсивной, с высоким темпом. Впереди нам предстоит много работы над физической подготовкой.

- Ты забил свой первый гол в КПЛ. Поделись впечатлениями.

- Да, это мой первый гол в Премьер-лиге. Очень рад. Спасибо старшему брату Оралхану (Омиртаеву) за голевую передачу - я просто подставил ногу. Эмоции зашкаливают, не передать словами.

- В команде сменился главный тренер - теперь с вами работает Вячеслав Левчук. Что можешь сказать о работе с ним?

- Сейчас мы делаем упор на тактику. Господин Левчук доверяет мне и дает шанс. В целом хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Постараюсь проявить себя в следующих матчах.

- Расскажи о переходе из детского футбола во взрослый. Раньше ты выступал в QJ League.

- Конечно, переход – это непросто. Но QJ League помогла мне адаптироваться, и за это я очень благодарен. Уровни, конечно, разные, но я постепенно привыкаю.

- Впереди у "Актобе" матчи Лиги Европы. Что думаешь об этом этапе?

- Сначала нас ждут еще важные игры в Премьер-лиге. После этого всей командой будем готовиться к еврокубкам. Цель, конечно, пройти как можно дальше.

Отметим, что в текущем сезоне отыграл уже пять матчей в КПЛ. Гол в ворота "Кайрата" пока единственный для 19-летнего полузащитника "актюбинцев".