В Болгарии оценили волевую победу "Астаны" в Лиге Европы

Болгарский обозреватель для порталов Guardian Sports и Sky Sport News Методи Шуманов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz волевую победу "Астаны" в первом матче квалификации Лиги Европы против "Лудогорца". В ходе беседы он отметил главную перемену в действиях казахстанского клуба.

Напомним, "Астана" одержала победу в первом матче третьего отборочного этапа ЛЕ со счетом 2:1. Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

"Очень плохой результат для "Лудогорца". "Астана", разбитая "Динамо Загреб", смогла добиться успеха. Казахстанский клуб был способен забить еще больше, но не использовал свои шансы. Теперь в Болгарии нет права на ошибку. Если команда хочет заполучить право сыграть против "Аякса", то нужно побеждать. В целом, по игре казахстанские футболисты удивили. Не ожидал, что после провала в Лиге чемпионов, им удастся собраться и провести образцовую игру", - отметил Шуманов.

"Могли прибить соперника". СМИ - о первом матче "Астаны" и "Лудогорца" в Лиге Европы

Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом".

Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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