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Тренер "Лудогорца" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Лиге Европы

Тренер "Лудогорца" нашел объяснение поражению от "Астаны" в Лиге Европы
©ludogorets.com

Главный тренер "Лудогорца" Ивайло Петев прокомментировал поражение своей команды от "Астаны" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Он заявил, что румынский арбитр Хорациу Фесники не назначил чистый пенальти в ворота хозяев, но при этом признал, что вина за неудачу полностью лежит на его команде, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на "Астана Арене" и завершилась со счетом 2:1 в пользу казахстанского клуба. Ответная игра состоится 18 августа в Болгарии.

"Матч был обоюдоострым. Мы ожидали, что "Астана" будет играть длинными передачами. Плохо то, что мы допустили много ошибок при владении мячом. У "Астаны" было много контратак и полумоментов. Был и пенальти в нашу пользу. Нужно уметь играть под давлением. Может быть, искусственное поле сыграло свою роль, но это не оправдание. В каждой игре мы допускаем наивные ошибки. Мы пропускаем голы, когда 10 наших игроков находятся в штрафной площади.

У каждого игрока есть определенная задача, и он должен нести ответственность за то, что происходит на поле. Вина лежит на нас.

Во многом сработала схема с тремя защитниками. Мы играли по схеме, зеркальной схеме "Астаны", у нас больше мастерства. К сожалению, мы снова пропустили два мяча. Нам нужно улучшить владение мячом", - приводит слова Петева Nov Sport.

Напомним, если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

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Метки:
Астана ФК Лига Европы

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