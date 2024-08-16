Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига Европы
Вчера 08:33
 

Сумасшедший рекорд установлен в еврокубках с участием казахстанских клубов

  Комментарии

Поделиться
Сумасшедший рекорд установлен в еврокубках с участием казахстанских клубов ©x.com/AFCAjax

Невероятный рекорд был установлен еврокубках по количеству ударов в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Невероятный рекорд был установлен еврокубках по количеству ударов в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" нанесли 34 удара в серии пенальти в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В основное и дополнительное время матча в Амстердаме греки выигрывали 1:0 (первая игра завершилась в пользу "Аякса" - 1:0) а для определения победителя матча потребовалось провести серию пенальти.

Соперники нанесли 34 удара из которых, девять попыток оказались нереализованными. Победу со счетом 13:12 одержали футболисты "Аякса", которые вышли в раунд плей-офф турнира.

Нидерланды Греция Лига Европы Футбол Еврофутбол

Реклама

Живи спортом!