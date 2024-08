Сумасшедший рекорд установлен в еврокубках с участием казахстанских клубов

Невероятный рекорд был установлен еврокубках по количеству ударов в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

Нидерландский "Аякс" и греческий "Панатинаикос" нанесли 34 удара в серии пенальти в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы.

В основное и дополнительное время матча в Амстердаме греки выигрывали 1:0 (первая игра завершилась в пользу "Аякса" - 1:0) а для определения победителя матча потребовалось провести серию пенальти.

Соперники нанесли 34 удара из которых, девять попыток оказались нереализованными. Победу со счетом 13:12 одержали футболисты "Аякса", которые вышли в раунд плей-офф турнира.

Anton Gaaei’s decisive penalty.



Sound on and take it all in! 🫨😍#UEL #ajapan pic.twitter.com/5ryMZFdWTN