Лига Европы
Сегодня 08:58
 

Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Европы

Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Европы ©x.com/OL

После шести сыгранных туров в общем этапе Лиги Европы досрочно определились первые шесть участников плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

В их число вошли: "Лион" (Франция), "Мидтьюлланн" (Дания), "Астон Вилла" (Англия), "Бетис" (Испания), "Фрайбург" (Германия) и "Ференцварош" (Венгрия). Эти клубы гарантированно не опустятся ниже 25-й строки таблицы.

Оставшиеся встречи общей стадии пройдут в январе 2026 года и окончательно распределят команды по позициям. Восьмёрка лидеров получит прямой доступ в 1/8 финала, тогда как команды, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют путёвки в основной раунд через стыковые матчи.

Напомним, что действующий обладатель трофея — "Тоттенхэм". Именно лондонский клуб в финале прошлогоднего розыгрыша минимально одолел "Манчестер Юнайтед", оформив победу со счётом 1:0.

Турнирная таблица "Лига Европы 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Лион 6 5 0 1 13-3 15
2 Митьюлланд 6 5 0 1 13-5 15
3 Астон Вилла 6 5 0 1 10-4 15
4 Бетис 6 4 2 0 11-4 14
5 Фрайбург 6 4 2 0 9-3 14
6 Ференцварош 6 4 2 0 11-6 14
7 Брага Спортинг 6 4 1 1 10-5 13
8 Порту 6 4 1 1 9-5 13
9 Штутгарт-1893 6 4 0 2 12-5 12
10 Рома 6 4 0 2 10-5 12
11 Ноттингем Форест 6 3 2 1 11-6 11
12 Болонья 6 3 2 1 9-5 11
13 Фенербахче 6 3 2 1 9-5 11
14 Виктория П 6 2 4 0 6-2 10
15 Панатинаикос 6 3 1 2 9-7 10
16 Генк 6 3 1 2 7-6 10
17 Црвена Звезда 6 3 1 2 5-5 10
18 ПАОК 6 2 3 1 13-10 9
19 Сельта 6 3 0 3 12-9 9
20 Лилль 6 3 0 3 10-7 9
21 Янг Бойз 6 3 0 3 8-12 9
22 Бранн 6 2 2 2 6-7 8
23 Лудогорец-1945 6 2 1 3 11-14 7
24 Селтик 6 2 1 3 7-11 7
25 Динамо З 6 2 1 3 8-13 7
26 Базель 6 2 0 4 8-9 6
27 ФКСБ Стяуа 6 2 0 4 7-11 6
28 Гоу Эхед Иглз 6 2 0 4 5-11 6
29 Штурм 6 1 1 4 4-8 4
30 Фейеноорд 6 1 0 5 7-13 3
31 Зальцбург 6 1 0 5 5-11 3
32 Утрехт 6 0 1 5 3-9 1
33 Глазго Рейнджерс 6 0 1 5 3-11 1
34 Мальме 6 0 1 5 3-12 1
35 Маккаби Т-А 6 0 1 5 2-18 1
36 Ницца Олимпик 6 0 0 6 4-13 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

