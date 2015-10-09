Стали известны шесть участников плей-офф Лиги Европы

После шести сыгранных туров в общем этапе Лиги Европы досрочно определились первые шесть участников плей-офф турнира, сообщают Vesti.kz.

В их число вошли: "Лион" (Франция), "Мидтьюлланн" (Дания), "Астон Вилла" (Англия), "Бетис" (Испания), "Фрайбург" (Германия) и "Ференцварош" (Венгрия). Эти клубы гарантированно не опустятся ниже 25-й строки таблицы.

Оставшиеся встречи общей стадии пройдут в январе 2026 года и окончательно распределят команды по позициям. Восьмёрка лидеров получит прямой доступ в 1/8 финала, тогда как команды, занявшие места с 9-го по 24-е, разыграют путёвки в основной раунд через стыковые матчи.

Напомним, что действующий обладатель трофея — "Тоттенхэм". Именно лондонский клуб в финале прошлогоднего розыгрыша минимально одолел "Манчестер Юнайтед", оформив победу со счётом 1:0.

