Стал известен соперник "Астаны" в Лиге Европы

Определился потенциальный соперник ФК "Астаны" в еврокубках, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 2 августа, казахстанский клуб проведет ответный матч с загребским "Динамо" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась победой хорватов со счетом 4:0.
В данной паре "Астана" является главным претендентом на вылет из ЛЧ. Если ей не удастся отыграться и пройти "Динамо", она продолжит выступление в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. И там соперником "Астаны" станет болгарский "Лудогорец", который выбил "Олимпию" из Словении.
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