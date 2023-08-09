"Самый важный гол Дарбо уже забил". Хамитжанов - об "Астане" в Лиге Европы

Советник Генерального директора ФК "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал прошедший матч столичного клуба в квалификации Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" одержала волевую победу над чемпионом Болгарии со счетом 2:1.

"Хочу поздравить болельщиков, футболистов и тренерский штаб с победой "Астаны". Эта победа была нужна всем нам в эмоциональном плане, так как последние несколько матчей не получалось выиграть. Приятно осознавать, что с таким соперником "Астана" наиграла еще как минимум на пару голов, но подвела реализация.

В связи с чем я хотел бы, чтобы болельщики и СМИ немного снизили уровень критики в адрес Дембо Дарбо. Он является нападающим хорошего уровня, что доказывает в матчах за команду, он много борется, цепляется за мяч, всегда держит в напряжении оборону соперника. Самый важный гол в составе "Астаны" он уже забил в Грузии, выведя команду дальше в квалификации Лиги чемпионов, и я верю, что он свои голы еще забьет, возможно, даже в выездном матче в Болгарии.

При этом даже несмотря на положительный результат, оцениваю шансы команд, как 50 на 50. "Лудогорец" - очень сильная команда, не зря они являются многократными чемпионами Болгарии. По именам футболистов вы сами видели, что они превосходят "Астану". Но я надеюсь и верю, что команда на выезде покажет все, что умеет, постарается сыграть достойно, порадовать болельщиков, а потом уже рассудит всевышний, заслуживаем ли мы выход в плей-офф Лиги Европы или нет.

Также я хотел бы пожелать удачи "Актобе" и "Тоболу", которым уже завтра предстоит провести очень важные матчи в третьем раунде квалификации Лиги конференций. В еврокубках клубные пристрастия уходят на второй план, поэтому я уверен, что в четверг весь Казахстан будет болеть за наши две команды. Алга, "Актобе"! Алга, "Тобол", - заявил Хамитжанов.

Ответный матч между "Астаной" и "Лудогорцем" пройдет 18 августа в Разграде.

Напомним, если столичный клуб обыграет по итогам двух матчей "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". В случае поражения, "Астана" попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 17 13 3 1 36-12 42 2 Астана 18 12 3 3 23-14 39 3 Актобе 18 11 5 2 35-17 38 4 Кайрат 18 8 5 5 33-28 29 5 Кызылжар 17 9 2 6 18-15 29 6 Тобол 16 8 2 6 19-20 26 7 Кайсар 18 7 3 8 20-20 24 8 Атырау 18 6 6 6 20-22 24 9 Жетысу 18 7 3 8 18-25 24 10 Шахтер 18 5 4 9 21-25 19 11 Окжетпес 17 4 2 11 14-23 14 12 Каспий 18 3 5 10 20-31 14 13 Мактаарал 17 3 3 11 17-25 12 14 Аксу Пв 18 3 2 13 15-32 11 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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