"Самый слабый из всех". В Румынии не верят в сенсацию в матче с "Шахтером" в Лиге конференций

"Шахтер" - самый слабый из всех казахстанских клубов в еврокубках. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил футбольный комментатор и редактор румынского телеканала Digi Sport Вали Морару. Эксперт оценил шансы карагандинцев против "Стяуа" в первом раунде Лиги конференций и объяснил, в чем заключается единственное преимущество "горняков".

"Стяуа" получила очень удобного соперника. Судя по выступлению в чемпионате страны, "Шахтер" самый слабый из возможных представителей Казахстана. Разница как в классе команд, так и отдельных игроков, должна сыграть решающую роль. Единственное негативное отличие в том, что чемпионат Румынии завершился, а казахстанский в самом разгаре. То есть "Шахтер" будет свежее и сыграннее. Однако я не думаю, что это повлияет настолько сильно. Сенсация возможна всегда. Однако в данный момент - это маловероятный сценарий. Разница в классе слишком высока. Я думаю, что "Стяуа" выиграет убедительно и уже в первом матче решит все вопросы", - отметил Морару.

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Напомним, что в Лиге конференций от Казахстана также примут участие "Астана" и "Тобол", во втором раунде квалификации им предстоит сыграть с греческим "Арисом" и хорватским "Хайдуком" соответственно. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля

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