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Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК

Карагандинцев ожидает один из сильнейших клубов Румынии.

Сильная атака, ужасная история встреч и одиозный президент. Что нужно знать о сопернике "Шахтера" в ЛК
Фото: fcsb.ro©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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В этом году "Шахтер" впервые за семь лет сыграет в еврокубках, а именно в новом турнире - Лиге конференций. По итогам жеребьевки карагандинцам во втором отборочном раунде предстоит сыграть со "Стяуа". Корреспондент Vesti.kz составил досье на команду из Бухареста, из которого вы узнаете о лидерах состава, невероятном президенте Джиджи Бекали и крайне печальной статистике встреч казахстанских клубов с румынскими. 

Состав

Нынешний подбор игроков румынского клуба портал Transfermarkt.com оценивает в 30 миллионов евро, это почти в шесть раз дороже, чем состав "Шахтера" (6,4 миллиона евро). Полузащитник "Стяуа" Флорин Тэнасе имеет ценник в пять миллионов евро, то есть почти, как все игроки казахстанского клуба. К слову, именно Тэнасе является как игровым, так и ментальным лидером команды, он капитан и самый результативный игрок "Стяуа" в прошедшем сезоне - 24 гола и шесть ассистов в 34 матчах. 

В целом, линия атаки "Стяуа" выглядит наиболее сильной в команде. Поскольку кроме Тэнасе клуб располагает молодыми вингерами - Флоринелом Команом (его трансферная стоимость также оценивается в пять миллионов евро) и Октавионом Попеску (парню 18 лет, в прошлом сезоне у него восемь асситов и четыре гола в 32 матчах чемпионата). Еще одним сверхопасным исполнителем в созидании является Олимпиу Моруцан - восемь голов, 15 ассистов в 33 матчах. 

В средней линии у румынского клуба выделяется Дариус Олару. Разнообразный полузащитник, классический восьмой номер, который умеет многое на поле, его личная статистика за прошлый сезон опять же впечатляет - 30 матчей, семь голов и два ассиста. 

В линии обороны у "Стяуа" более опытные футболисты и никто персонально не выделяется, хотя все обладают достаточно серьезным исполнительским классом. 

Новое название и сумасшедший президент 

Согласно решению румынского суда в июле 2019 года, все права на историческое наследие "Стяуа" с момента создания клуба в 1947 году и до 2003 года, включая победу в Кубке чемпионов и Суперкубке УЕФА в 1986 году, а также несколько десятков местных кубков, перешли к новосозданному клубу "Стяуа", выступающему в третьем футбольном дивизионе. За ФКСБ (новое официальное название клуба) остались все титулы, завоеванные с 2003 года. 

Президент "Стяуа" Джиджи Бекали - одна из самых одиозных фигур не только в истории местного футбола, но и в целом всей страны. Например, он не хочет создавать женскую команду - считает, что это равносильно признанию идей Сатаны, запретил игрокам использовать на базе смартфоны (разрешаются только кнопочные телефоны), отказался от ужина с руководителем "Аякса" из-за того, что он "носит дешевую обувь".

В 2013 году Бекали был осужден и отбыл трехлетний срок в тюрьме. После этого он вернулся на должность президента и продолжил зажигать. Также Бекали хочет видеть в клубе исключительно румынских игроков и пообещал уничтожить команду, если за нее сыграет гей. 

В 2017 году любопытный случай произошел с участием Бекали и нынешнего игрока "Жетысу" Габриэля Энаке. Президент выгнал футболиста из команды за плохую игру в дерби с бухарестским "Динамо". Но в 2020 году Энаке ненадолго возвращался в "Стяуа" будучи игроком "Кызыл-Жара", правда, тогда он сыграл всего один матч за бухарестский клуб. 

История встреч казахстанских и румынских клубов 

Сезон-2014/15 

"Актобе" 2:2 "Стяуа" 

"Стяуа" 2:1 "Актобе"

Сезон-2019/20 

"Астана" 1:0 ЧФР

ЧФР 3:1 "Астана"

Сезон-2020/21 

"Ордабасы" 1:2 "Ботошани"

Шансы 

Несмотря на хороший подбор игроков, "Стяуа" не назовешь идеальной командой, поскольку конец прошлого сезона столичный клуб провел не совсем удачно - одна победа в восьми матчах. Но и при таких обстоятельствах "Стяуа" выглядит гораздо сильнее нынешнего "Шахтера". Даже в оптимальном, выстроенном состоянии карагандинцы вряд ли являлись бы серьезной угрозой для "Стяуа". 

В общем, с жеребьевкой "горнякам" не повезло и выход в следующий раунд квалификации теперь будет настоящим чудом.  

Напомним, что в Лиге конференций от Казахстана также примут участие "Астана" и "Тобол", им во втором раунде квалификации предстоит сыграет с греческим "Арисом" и хорватским "Хайдуком" соответственно. Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.

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Метки:
Шахтер ФК Лига конференций Румыния Наши в еврокубках Футбол

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