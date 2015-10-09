Разгром случился в матче экс-соперника "Кайрата" в Лиге Европы

Шотландский "Селтик" в матче шестого тура Лиги Европы уступил дома итальянской "Роме" со счетом 0:3, сообщают Vesti.kz.

Уже на шестой минуте римляне вышли вперед: после подачи Матиаса Соуле с углового Киран Тирни проиграл борьбу Джанлуке Манчини, а защитник хозяев Лиам Скэйлс, пытаясь прервать атаку, срезал мяч в собственные ворота — 0:1.

Ближе к концовке первого тайма "Рома" удвоила преимущество. Соуле откатил мяч Зеки Челику, тот прострелил с правого фланга, и Эван Фергюсон хладнокровно отправил мяч в сетку — 0:2. А сразу после перерыва аргентинец вновь выступил ассистентом: передача на правый край — и Фергюсон оформляет дубль точным ударом в дальний угол — 0:3.

"Селтик" мог вернуться в игру с пенальти, но Арне Энгельс, пробивая в левый угол, угодил в штангу. В середине второго тайма Энгельс всё же организовал момент для Келечи Ихеаначо, который забил в касание, но VAR отменил гол из-за офсайда. Чуть позже похожая судьба постигла и римлян: Леон Бэйли разыграл стенку с Манчини и закрутил мяч в дальний угол, однако и этот мяч не был засчитан — снова офсайд.

По итогам тура "Рома" с 12 очками идет девятой, а "Селтик", набравший семь баллов, занимает 23-е место.

Напомним, "Селтик" соперничал с "Кайратом" в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Алматинцы обыграли грозного оппонента в серии пенальти и вышли в основной этап турнира.

