Прямая трансляция матча "Астана" - "Лудогорец" в Лиге Европы

Сегодня, 8 августа, "Астана" проведет первый матч с болгарским "Лудогорцем" в рамках третьего отборочного этапа Лиги Европы, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится на "Астана Арене" и начнется в 20:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала. Ответный матч команд пройдет 18 августа в Разграде.

Если "Астана" пройдет "Лудогорец", то в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с нидерландским "Аяксом". Если столичный клуб проиграет по сумме двух игр, то попадет в раунд плей-офф Лиги конференций, где встретится с победителем противостояния "Валмиера" (Латвия) - "Партизани" (Албания).

Ранее главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян рассказал о кадровых потерях своей команды. Более подробная информация об этом приведена по этой ссылке.

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