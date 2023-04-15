"Последние 10 месяцев ты плакал". Моуринью дерзко ответил журналисту

Жозе Моуринью, главный тренер "Ромы", дал откровенный ответ нидерландскому журналисту на послематчевой пресс-конференции после поражения своей команды от "Фейеноорда" (0:1) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы, передают Vesti.kz.

Журналист спросил Моуринью о финале прошлогоднего розыгрыша Лиги конференций, где "Рома" победила "Фейеноорд" со счетом 1:0, и о том, что нужно сделать, чтобы изменить текущую ситуацию. На это Моуринью ответил с улыбкой на лице:

"Последние 10 месяцев ты плакал. Но ты не должен плакать. Знаешь почему? Потому что выиграть проигранный матч невозможно. Ты проиграл, и это уже нельзя изменить. Но сегодня это только половина. Я обещаю тебе, что даже если я проиграю, я буду спать спокойно, не буду плакать и не буду страдать от бессонницы из-за кошмаров в течение 10 месяцев", - цитирует Goal высказывание Моуринью.

Моуринью объяснил поражение "Ромы" в Лиге Европы

Второй матч между "Ромой" и "Фейеноордом" пройдет в Италии в ночь на 21 апреля.

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