Моуринью объяснил поражение "Ромы" в Лиге Европы

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от "Фейеноорда" в первом матче четвертьфинала Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нидерландах завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

"Травмы Дибалы и Абрахама? Я не знаю точно, что с ними произошло. У меня не было времени задавать вопросы во время игры, я не разговаривал еще с медицинским персоналом.

У меня нет Холанда в нападении. Мы такие, какие есть, мы всегда стараемся выкладываться по максимуму. Ребята сыграли достойно и мощно, у нас были шансы добиться победы, но этого не произошло, и мы в итоге проиграли", - цитирует Моуринью Football Italia.