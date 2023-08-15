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Новости спорта Футбол Лига Европы

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Мастера домашних камбеков. В чем опасность "Лудогорца" в ответном матче с "Астаной"

Мастера домашних камбеков. В чем опасность "Лудогорца" в ответном матче с "Астаной"
©ФК "Лудогорец"

Столичная "Астана" провела действительно достойный матч против болгарского "Лудогорца" на прошлой неделе в квалификации Лиги Европы. Но теперь сине-желтым предстоит непростая выездная игра, и ни в коем случае нельзя считать, что проход в следующую стадию уже в кармане. Соперник - опытный еврокубковый боец, особо опасный в родных стенах. Корреспондент Vesti.kz - о том, почему нельзя недооценивать "Лудогорец".

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между "Астаной" и "Лудогорцем" завершился волевой победой казахстанского клуба - 2:1. Теперь в четверг, 17 августа, команды встретятся уже в Болгарии. По итогам ответной игры станет ясно, кто пробьется в раунд плей-офф ЛЕ.

У "Астаны" в минувшие выходные матчей не было, а вот "Лудогорец" успел размяться, разгромив у себя дома софийский ЦСКА - 3:0. Это говорит о том, что орлы не намерены сдаваться и добровольно вылетать в Лигу конференций. Дать бой "Астане" в ответном матче - вопрос чести для болгарского клуба.

В этом году "Лудогорец" не проиграл ни один еврокубковый матч у себя дома. В рамках текущей квалификации они разгромили косовский "Балкани" (4:0), а также сыграли вничью со словенской "Олимпией" (1:1). В начале года болгарский коллектив обыграл бельгийский "Андерлехт" (1:0) в раунде плей-офф Лиги конференций, но уступил в ответной встрече по итогам серии пенальти.

Более того, "Лудогорец" славится в Болгарии тем, что умеет возвращать долги в еврокубках. Это касается матчей на вылет, когда в первой игре клуб проиграл в гостях. К примеру, 11 лет назад орлы проиграли в гостях словацкому "Словану" - 1:2, но в ответной встрече разгромили соперника со счетом 3:0. В 2017-м они уступили на выезде литовскому "Жальгирису" - 1:2, но реабилитировались перед родными болельщиками - 4:1. В том же году они уступили израильскому "Хапоэлю" из Беэр-Шевы - 0:2, но победили дома - 3:1.

Последний подобный эпизод случился совсем недавно, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов. "Лудогорец" неожиданно проиграл косовскому "Балкани" в гостях - 0:2, но ответил мощным разгромом дома - 4:0. Как видим, расслабляться "Астане" после домашней победы точно противопоказано.

С начала сезона "Лудогорец" очень мощно смотрится на своей 10-тысячной арене. Про матчи с "Балкани" (4:0) и "Олимпией" (1:1) мы уже сказали, а еще команда уверенно разобралась с соперниками в чемпионате Болгарии. Орлы были не гостеприимны по отношению к "Этыру" (5:0) и софийскому ЦСКА (3:0). В сумме за эти четыре домашних матча "Лудогорец" одержал три победы при одной ничьей, забив 13 голов и пропустив всего один.

За последний год болгарский клуб проиграл дома всего два раза. Осенью 2022-го, в групповом этапе Лиги Европы, их остановил испанский "Бетис" (0:1). А в марте этого года "Лудогорец" неожиданно оступился в игре чемпионата с "Пирином" (0:1). 

При этом, за последний год на "Лудогорец Арене" пострадали такие клубы, как "Жальгирис" (1:0), "Андерлехт" (1:0) и даже итальянская "Рома" (2:1). 

"Астана" в первом матче продемонстрировала свое преимущество над соперником и победила по делу. Теперь подопечным Григория Бабаяна нужно не сбавлять темп и провести такой же уверенный матч на выезде. Конечно, сделать это в гостях будет уже сложнее, но задача вполне реальная.

Напомним, что ответная встреча между "Лудогорцем" и "Астаной" состоится в Разграде (Болгария) в ночь с 17 на 18 августа, и начнется в 00:00 по столичному времени.

Фото: ФК "Лудогорец"©

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Метки:
Футбол Лига Европы Астана ФК Болгария Казахстан Лига чемпионов Лига конференций Бабаян Григорий

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