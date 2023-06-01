Хабиб двумя словами описал Моуринью после поражения "Ромы" в финале Лиги Европы

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался о главном тренере "Ромы" Жозе Моуринью после финала Лиги Европы. В решающем матче итальянский клуб уступил испанской "Севилье" (1:1, 1:4) в серии послематчевых пенальти, сообщают Vesti.kz.

"Он особенный", - подписал Хабиб фотографию с Моуринью.

Напомним, что Моуринью впервые проиграл финал еврокубка, до этого он выиграл пять финалов из пяти. После игры португалец раскритиковал судейство.

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