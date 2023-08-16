Главный тренер "Лудогорца" выразил оптимизм перед ответным матчем с "Астаной"

Главный тренер "Лудогорца" Ивайло Петев высказался о настрое своей команды перед ответным матчем с "Астаной" в Лиге Европы, передают Vesti.kz.

Встреча состоится завтра, в ночь с 17 на 18 августа, в 00:00 по времени столицы Казахстана. В первом матче "Астана" на своей арене выиграла со счетом 2:1.

"Что нам нужно улучшить, так это игру с мячом. Мы были вялыми на выезде и допускали ошибки. Это главное. Самое главное - забыть о том, что было раньше, и сосредоточиться. Давайте проявим дух победы и захотим победы больше, чем соперник. Мы хорошо сыграли против ЦСКА, но этот матч уже в истории, его надо забыть. Новый матч, новый вызов и главное, что мы жаждем успеха.

Я не думаю, что "Астана" будет выглядеть иначе. Там уже много лет вырабатывается стиль. Важно, как мы будем действовать и что мы будем делать. Я уверен, что мы сможем решить все в основное время. Каждый день мы обращаем внимание на статичные оборонительные позиции, потому что так мы пропустили несколько мячей. Надеюсь, что в этом компоненте мы будем безупречны и не будет пробелов, которые у нас были до сих пор", - цитирует Петева сайт "Лудогорца".

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