Экс-тренер сборной Казахстана может отомстить обидчику "Астаны" в еврокубках

Чешская "Виктория" (Пльзень), которую возглавляет экс-тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек, сыграет с белорусской командой "Динамо-Брест" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Билек после ухода из сборной Казахстана возглавил чешский клуб
Билек в прошлом году с "Астаной" проиграл "Динамо-Брест" в Беларуси со счетом 3:6 в первом отборочном раунде Лиги чемпионов, после чего был отправлен в отставку. Поэтому ему представляется прекрасный шанс поквитаться с брестчанами за тот судьбоносный разгром.
Матчи этой стадии пройдут 22 и 29 июля.
Напомним, что во втором раунде Лиги конференций от Казахстана выступят три клуба - "Астана" сыграет с греческим "Арисом", "Тобол" - с хорватским "Хайдуком", а "Шахтер" - с румынской "Стяуа".
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!