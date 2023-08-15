"Астана" прибыла в Болгарию на ответный матч с "Лудогорцем" в еврокубках

Футболисты "Астаны" прибыли в Болгарию на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против местного "Лудогорца", сообщают Vesti.kz.

Встреча состоится в ночь с 17 на 18 августа в 00:00 по времени Астаны.

Напомним, в первом матче на своей арене "Астана" выиграла со счетом 2:1.

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