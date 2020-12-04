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Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы

Исход матча решил один мяч.

Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы
Фото: ФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Лига Европы
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал итог встречи с австрийским "Вольфсбергом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

- Тяжело что-то сказать по матчу, как и по всей нашей домашней серии в Лиге Европы, - приводит слова Гончаренко сайт клуба. - Если ты не забиваешь в трех матчах дома, то это не просто неудача, а катастрофа. По игре казалось, что мы выглядели лучше, но по факту не были. Одно дело создавать моменты, а другое дело - реализовать.

- ЦСКА два года подряд не выходит из группы в Лиге Европы. Это провал или нет?

- Неправильно сравнивать это и прошлогоднее выступления. Там у нас была менее длинная скамейка. В этом году не было периода отдыха между сезонами, и это сказывается у всех наших команд в ноябре и декабре. На тренировках мы видим хорошую команду, но в матчах снижаем уровень игры и движения.

- Понимают ли вас сейчас футболисты в команде, ваши идеи и наработки?

- Мы хорошо понимаем, что делаем, но не хватает следующего шага. Не могу сказать, что игроки меня не понимают, начальные ступени идут хорошо, а затем случаются провальные действия.

- Не было ли желания перейти на схему в три центральных защитника?

- Что касается последних матчей, то у нас только два защитника были в строю, и мысли такой не возникало. Если бы у нас были здоровы Васин, Фукс и Набабкин, то, может быть, мы бы рассмотрели такой вариант. У этой схемы есть как преимущества, так и большие недостатки. Что касается дальнейшего, то нельзя отказываться ни от чего хорошего. У нас были хорошие матчи как с двумя, так и с тремя центральными защитниками.

- С чем связан такой затянувшийся кризис Чалова? И можно ли назвать трансфер Гайча провальным?

- Три месяца пребывания нападающего - это не катастрофа. Мы для себя решили, что Гайчу нужен месяц полноценной подготовки. Поэтому я бы не стал так категорически высказываться. А что касается Чалова, то у него проблема в его открывании.

- На предматчевой пресс-конференции вы говорили, что попробуете удивить соперника в атаке. Что-то удалось реализовать?

- Сегодня ростки наших лучших действий в атаке были, но они пропали, когда игроки начали уставать. А когда ты устаешь, то принимаешь меньше правильных решений.

После пяти туров "армейцы" с тремя очками осели на последнем месте в квартете К, потеряв все шансы на выход в плей-офф.

Футболист сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов отыграл полный матч за ЦСКА, в который перешел в августе. До этого он защищал цвета "Ростова", другого клуба российской премьер-лиги.

 

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Метки:
Футбол Россия Премьер-лига России ЦСКА Лига Европы Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу

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