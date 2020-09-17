"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG! Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Казахстан(футбол) Англия Испания Германия Россия Италия Футзал Франция Лига чемпионов Лига Европы Мировой футбол Сборные Женский футбол
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта

Столичный клуб вылетел из ЛЕ.

"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Лига Европы
0
"Астана" уступила черногорской "Будучности" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы.

Команды без разведки начали игру. Не было ярко выраженного первого и второго номера на поле. "Астана" постаралась сразу обозначить территориальное и игровое преимущество. Однако гости оказались готовы к таким действиям. 

Возможно, команде Пола Эшуорта не хватало креатива ввиду отсутствия в стартовом составе Марина Томасова, который остался в запасе. Но атакующие действия столичного клуба несомненно утратили привычную остроту, которая исходила от хорвата.

Первый тайм вообще прошел без ворот - минимум моментов и много борьбы на разных участках поля. У "Астаны" можно вспомнить проход Макса Эбонга по флангу, после которого прострел замыкал Пиерос Сотириу. Но киприот попал дважды в защитника.

Гости ответили атакой по левому флангу и навесом в штрафную на 25-й минуте, после которого Василие Терзич выскочив из-за спин защитников расстрелял ворота Ненада Эрича.  



Показательным стал эпизод с Тиграном Барсегяном. Армянский футболист "Астаны" пошел в обыгрыш сразу троих соперников и потерял мяч - Эшуорт от досады схватился за голову. За первый тайм, казахстанский клуб создал один полумомент и вряд-ли может занести его себе в актив.

В начале второго тайма хозяева попытались активизироваться, сразу появился момент у Ивана Маевского. Но вратарь гостей Милош Драгоевич отвел угрозу.

На 57-й минуте произошла замена, которая напрашивалась сама собой. Томасов вышел вместо ничем не проявившего себя Дорина Ротариу. С выходом хорвата атаки "Астаны" стали гораздо опаснее. Сам Томасов пару раз внес серьезное напряжение в защитные ряды гостей.

Впрочем, быстро материализовать в результат старания Томасова "Астане" не удалось. Гости, чувствуя нарастание темпа от соперника и проиграв при этом несколько единоборств, принялись сбивать темп - игроки помногу лежали на газоне после контактов с футболистами "Астаны". Вратарь гостей даже заработал желтую карточку за затяжку времени.

Начиная с 80-й минуты, после того как Эшуорт выпустил на поле Абзала Бейсебекова и Алексея Щеткинахозяева усилили давление на оборону гостей. Впрочем это не дало результатов. "Астана" за счет более высокого класса игроков минимально превзошла соперника во владении мячом и во втором тайме были явно лучше. Но, черногорцам удалось нивелировать эту разницу. Они сыграли по счету, не упустив преимущества в нем.

 

Столичный клуб вслед за "Ордабасы" и "Кайсаром" покинул Лигу Европы и завершил еврокубковый сезон. Столичный клуб впервые с 2014 года не выступит в групповой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Астана ФК Лига Европы Черногория Наши в еврокубках Лига чемпионов Футбол

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
22:51
Футбол

"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта
Сегодня
22:38
Футбол

"Я виноват". Тренер "Астаны" Эшуорт - о вылете из ЛЕ, психологии игроков и чемпионстве в КПЛ
Сегодня
22:34
Футбол

"Кайрат" выставил Вагнера Лава на матч Лиги Европы с "Маккаби"
Сегодня
22:32
Футбол

"Это самый большой успех в истории клуба". Тренер "Будучности" - о победе над "Астаной", бюджете и Томасове
Сегодня
22:12
Футбол

"Астана" впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков
Сегодня
21:54
Футбол

Вся надежда на "Кайрат"? "Астана" вслед за "Кайсаром" вылетела из Лиги Европы
Сегодня
21:22
Футбол

Видеообзор матча, или как "Кайсар" пропустил 4 мяча и вылетел из Лиги Европы
Сегодня
20:55
Футбол

Неудачный дебют в Лиге Европы. "Кайсар" забил первым, но пропустил четыре, а мог еще больше
Сегодня
20:49
Футбол

"Астана" пропустила гол в первом тайме в матче Лиги Европы
Сегодня
19:50
Футбол

"Кайсар" пропустил четыре мяча в дебютном матче и вылетел из Лиги Европы
Сегодня
19:05
Футбол

"Астана" оставила Томаса в запасе на матч Лиги Европы
Сегодня
18:46
Футбол

Завершился первый тайм дебютного матча "Кайсара" в Лиге Европы
Сегодня
18:08
Футбол

"Кайсар" забил гол в дебютном матче Лиги Европы
Сегодня
16:16
Футбол

Желаю "Кайсару", "Астане" и "Кайрату" удачи и положительного исхода матчей в Лиге Европы - Джаксыбеков
Сегодня
15:48
Футбол

"Кайсар" назвал состав на дебютный матч в Лиге Европы
Сегодня
12:35
Футбол

Назван победитель матча Лиги Европы "Астана" - "Будучность"
Сегодня
10:23
Футбол

Стало известно, состоится ли матч "Кайрата" в Лиге Европы
Сегодня
09:00
Футбол

Прямая трансляция матча "Кайрата" в Лиге Европы
Сегодня
08:34
Футбол

Капитан сыграет? "Кайсар" представил видео подготовки к дебюту в Лиге Европы
Сегодня
08:09
Футбол

Легионер "Кайрата" рассказал о недопустимости потери концентрации в матче с "Маккаби"
Сегодня
07:52
Футбол

"Мы попытаемся удивить". Шпилевский высказался о матче Лиги Европы с "Маккаби"
Сегодня
07:33
Футбол

"Двоякая ситуация". Игрок "Астаны" - о матче ЛЕ в Алматы, смене тренера и соперничестве с "Кайратом"
Вчера
23:17
Футбол

Матч "Кайрата" в Лиге Европы под угрозой срыва? В "Маккаби" обнаружен коронавирус
Вчера
22:00
Футбол

Максимович и Деспотович всегда говорили, что "Астана" - серьезный клуб - тренер "Будучности" о матче Лиги Европы
Вчера
18:19
Футбол

"Изменения в тренерском штабе встряхнули команду". Хавбек "Астаны" Маевский - о Лиге Европы и Эшуорте
Вчера
17:57
Футбол

"Все зависит от результата и решения руководства". Эшуорт - о сопернике в ЛЕ, Томасове и роли тренера
Вчера
15:28
Футбол

"Есть основания на большой успех". Тренер "Будучности" назвал фаворита матча с "Астаной"
Вчера
14:09
Футбол

Чемпион Черногории прибыл в Алматы на матч Лиги Европы с "Астаной"
Вчера
13:12
Футбол

"Астана" идет дальше, а "Кайрат" и "Кайсар" вылетают. Прогноз Vesti.kz на матчи Лиги Европы
Вчера
12:05
Футбол

Экс-игрок "Челси", защитник из Гвинеи и форвард сборной Косово. АПОЭЛ определился с составом на матч ЛЕ против "Кайсара"
13 декабря 2019
05:34
Футбол

Как "Манчестер Юнайтед" выиграл группу Лиги Европы с участием "Астаны"
8 декабря 2019
12:15
Футбол

Видео тренировки "Астаны" перед последним матчем в Лиге Европы
29 ноября 2019
00:09
Футбол

Видеообзор победы "Барыса" над командой Доуса в КХЛ
28 ноября 2019
23:53
Футбол

Фоторепортаж с матча "Астана" - "Манчестер Юнайтед"
27 ноября 2019
23:33
Футбол

Видео пресс-конференции Сульшера перед матчем "МЮ" с "Астаной" в Нур-Султане
7 ноября 2019
22:31
Футбол

Фото с матча Лиги Европы "Астана" - "АЗ Алкмар"
3 октября 2019
18:37
Футбол

Фото с матча "Астана" - "Партизан" в Лиге Европы
20 сентября 2019
08:50
Футбол

Видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Астана" - 1:0
22 августа 2019
20:51
Футбол

Фото с матча "Астана" - БАТЭ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика