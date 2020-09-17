"Астана" без еврокубков. Не спас даже Томасов, антифутбол соперника и провал Эшуорта

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"Астана" уступила черногорской "Будучности" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла на Центральном стадионе Алматы.
Команды без разведки начали игру. Не было ярко выраженного первого и второго номера на поле. "Астана" постаралась сразу обозначить территориальное и игровое преимущество. Однако гости оказались готовы к таким действиям.
Возможно, команде Пола Эшуорта не хватало креатива ввиду отсутствия в стартовом составе Марина Томасова, который остался в запасе. Но атакующие действия столичного клуба несомненно утратили привычную остроту, которая исходила от хорвата.
Первый тайм вообще прошел без ворот - минимум моментов и много борьбы на разных участках поля. У "Астаны" можно вспомнить проход Макса Эбонга по флангу, после которого прострел замыкал Пиерос Сотириу. Но киприот попал дважды в защитника.
Гости ответили атакой по левому флангу и навесом в штрафную на 25-й минуте, после которого Василие Терзич выскочив из-за спин защитников расстрелял ворота Ненада Эрича.
Показательным стал эпизод с Тиграном Барсегяном. Армянский футболист "Астаны" пошел в обыгрыш сразу троих соперников и потерял мяч - Эшуорт от досады схватился за голову. За первый тайм, казахстанский клуб создал один полумомент и вряд-ли может занести его себе в актив.
В начале второго тайма хозяева попытались активизироваться, сразу появился момент у Ивана Маевского. Но вратарь гостей Милош Драгоевич отвел угрозу.
На 57-й минуте произошла замена, которая напрашивалась сама собой. Томасов вышел вместо ничем не проявившего себя Дорина Ротариу. С выходом хорвата атаки "Астаны" стали гораздо опаснее. Сам Томасов пару раз внес серьезное напряжение в защитные ряды гостей.
Впрочем, быстро материализовать в результат старания Томасова "Астане" не удалось. Гости, чувствуя нарастание темпа от соперника и проиграв при этом несколько единоборств, принялись сбивать темп - игроки помногу лежали на газоне после контактов с футболистами "Астаны". Вратарь гостей даже заработал желтую карточку за затяжку времени.
Начиная с 80-й минуты, после того как Эшуорт выпустил на поле Абзала Бейсебекова и Алексея Щеткина, хозяева усилили давление на оборону гостей. Впрочем это не дало результатов. "Астана" за счет более высокого класса игроков минимально превзошла соперника во владении мячом и во втором тайме были явно лучше. Но, черногорцам удалось нивелировать эту разницу. Они сыграли по счету, не упустив преимущества в нем.
Столичный клуб вслед за "Ордабасы" и "Кайсаром" покинул Лигу Европы и завершил еврокубковый сезон. Столичный клуб впервые с 2014 года не выступит в групповой стадии Лиги чемпионов или Лиги Европы.
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