"Я виноват". Тренер "Астаны" Эшуорт - о вылете из ЛЕ, психологии игроков и чемпионстве в КПЛ

Тренер "Астаны" Пол Эшуорт
высказал свое мнение о поражении в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы против черногорской "Будучности", сообщает корреспондент Vesti.kz
. Британский специалист отметил, что команда выглядела слабой в психологическом плане.
"Сыграли очень плохой первый тайм. Я виноват, я главный тренер, беру все на себя. Видно, что в первом тайме игроки были не готовы.
Томасов? Он очень хорошо вышел, много моментов создал, Но в первом тайме мы не владели мячом. Наши игроки боялись на старте игры, я не знаю, что произошло с ними, это психологическая проблема.
Чемпионство в КПЛ? Сложно об этом говорить после такого поражения, посмотрим на реакцию команду, если они не отреагируют, мы не будем чемпионами.
Как решать проблему в команде? Давайте поговорим об этом в конце сезона, мы должны бороться за чемпионство, посмотрим какой результата будет на финише.
Сотириу? Нет, он не уедет, нет предложения по нему, просто слухи", - сказал британский специалист.
Напомним, что "Астана" впервые за шесть сезонов не примет участия в групповом этапе еврокубков.
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