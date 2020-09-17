"Мы попытаемся удивить". Шпилевский высказался о матче Лиги Европы с "Маккаби"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
в рамках предматчевой пресс-конференции рассказал о готовности команды к матчу Лиги Европы
с "Маккаби"
в Хайфе и ответил на вопросы представителей местных СМИ. Его комментарии приводит пресс-служба
алматинского клуба.
- Мы знаем, что "Маккаби" является очень хорошей командой. Не боится играть в атакующий футбол. Видно, что они любят играть с мячом и не любят играть против мяча. Поэтому нас ждет непростой матч с серьезным оппонентом, которого мы очень уважаем. От нас требуется много страсти на поле. Попытаемся показать себя с самой лучшей стороны, - отметил он.
- Расскажите о своей команде и самочувствии игроков. Многие видели, что вы тренировались в первый день после прилета. Это показывает, что вы очень серьезная и дисциплинированная команда.
- Мы приняли решение прилететь на пару дней раньше, чем обычно. После матча в прошлом году мы обещали себе, что вернемся еще сильнее. Я уверен и вижу, что наша команда стала лучше. Главный тренер "Маккаби", думаю, нас помнит, но сейчас у нас другая команда. Мы попытаемся удивить. Мы не приехали сюда, чтобы провести хорошо время в вашей замечательной стране. Мы с первых секунд дадим большой бой.
- Вы играли против "Хапоэля" из Беэр-Шевы. Какая разница между этой командой и "Маккаби"?
- Я думаю, что стиль игры похож, и мы готовились к этому. Мы хорошо проанализировали команду соперника. Я не хочу много говорить на пресс-конференции, я хочу, чтобы мои парни показали все на поле.
Матч "Маккаби" - "Кайрат" пройдет 17 сентября в Хайфе. Начало - в 23:00 по времени Нур-Султана. Игру покажут
в прямом эфире.
Ранее алматинскому клубу предрекли
вылет с турнира.
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