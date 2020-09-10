"Кайрат" включил новичка с опытом игры в еврокубках в заявку на Лигу Европы

"Кайрат"
определился с заявкой на Лигу Европы
-2020/21. На стадии второго отборочного раунда алматинцы сыграют с "Маккаби"
(Хайфа). Встреча пройдет 17 сентября в Израиле.
Тренерский штаб включил в список белорусского новичка Дениса Полякова
, который в составе борисовского БАТЭ неоднократно участвовал в групповых раундах Лиги чемпионов. Защитник перешел
в "Кайрат" минувшим летом. Но при этом "желто-черные" отзаявили российского игрока Кирилла Колесниченко
, перешедшего
на правах аренды в волгоградский "Ротор".
Полностью заявка команды выглядит так:
вратари
: Стас Покатилов, Данил Устименко;
защитники
: Сергей Кейлер, Нуралы Алип, Гафуржан Суюмбаев, Камо Оганесян, Нурлан Даиров, Раде Дугалич, Дино Миканович, Данияр Усенов, Денис Поляков,
Равиль Ибрагимов;
полузащитники
: Яцек Гуральски, Айбол Абикен, Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов, Конрад Вжесиньски, Еркебулан Тунгышбаев, Небойша Косович,
Гулжигит Алыкулов;
нападающие
: Абат Аймбетов, Вагнер Лав, Адеринсола Эсеола, Артур Шушеначев;
главный тренер
: Алексей Шпилевский.
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Победитель пары будет определен по итогам одной встречи. Если потребуется, будут проводиться дополнительное время и серия пенальти.
Добавим, что "Кайрат" уже дважды пересекался в Лиге Европы с клубами из Израиля и оба раза неудачно: в сезоне-2016/17 алматинцы проиграли во втором раунде тель-авивскому "Маккаби" (2:3 с общим счетом), а в прошлом сезоне уступили "Хапоэлю" из Беэр-Шевы (1:3).
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