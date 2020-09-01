Драма, победа и историческая ничья против кипрских клубов в еврокубках. Что ждет "Кайсар" в дебюте в Лиге Европы

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Кызылординский "Кайсар" дебютирует в еврокубках матчем против кипрского АПОЭЛа в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. В истории двух стран это противостояние будет пятым. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как ранее казахстанские клубы соперничали с киприотами.
Впервые представители двух стран сыграли в квалификации Лиги чемпионов сезона-2003/04. Павлодарский "Иртыш" уверенно дебютировал в турнире, сохранив ворота в неприкосновенности в выездном матче против "Омонии".
В ответной игре с чемпионом Кипра туркменский форвард "Иртыша" Муслим Агаев забил быстрый гол и сделал более реальной заявку казахстанского клуба на успех в этой паре. Но во втором тайме хозяева поля пропустили два болезненных выпада гостей. Сначала счет сравнял сверхрезультативный немецкий киприот Райнер Рауфманн, который через год завершил карьеру. А похоронил надежды "Иртыша" на 95-й минуте Николас Георгиу.
В сезоне-2015/16 "Астана" в заключительной стадии квалификации Лиги чемпионов встречалась с будущим соперником "Кайсара" АПОЭЛом. В первом матче казахстанцы на своем поле благодаря голу Бауржана Джолчиева выиграли (1:0). В ответной встрече киприоты во втором тайме вышли вперед и могли перевести игру в дополнительное время, но гол Неманьи Максимовича впервые в истории казахстанского футбола вывел нашего чемпиона в групповую стадию ЛЧ.
Следующая встреча клубов из Казахстана и Кипра случилась в сезоне-2016/17, и вновь это были "Астана" и АПОЭЛ. В группе Лиги Европы соперники полярно расположились в турнирной таблице: киприоты заняли первое место, "Астана" стала последней в квартете, где также выступали греческий "Олимпиакос" и швейцарский "Янг Бойз". В очных встречах команды обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:1. Причем на Кипре вновь отличился Максимович. В Астане забивали Марин Аничич и Джордже Деспотович.
Последнее противостояние представителей двух стран произошло в сезоне-2018/19. Вновь отношения выясняли "Астана" и АПОЭЛ. В первом матче раунда плей-офф Лиги Европы киприоты на своем поле одержали победу со счетом 1:0. В ответной игре Педро Энрике позволил казахстанскому клубу сравнять счет по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время, в ходе которого ничего не произошло. В серии пенальти со счетом 2:1 выиграла "Астана", на счету голкипера которой Ненада Эрича два отраженных одиннадцатиметровых.
Напомним, "Кайсар" на правах победителя Кубка Казахстана дебютирует в Лиге Европы. 17 сентября кызылординцы примут АПОЭЛ в Шымкенте на Центральном стадионе имени Кажымукана, который заявлен "волками" на турнир в качестве домашней арены.
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