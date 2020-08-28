Тренер "Кайрата" рассказал о грубых ошибках и неуверенном начале матча с "Ноа"

Главный тренер "Кайрата" Алексей Шпилевский
поделился своим впечатлением от матча с армянским "Ноа"
на стадии первого отборочного раунда Лиги Европы
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"Спасибо за поздравления! В первую очередь мы очень рады, что добились положительного результата и прошли во второй квалификационный раунд. Мы сделали первый шаг и будем двигаться дальше. Я думаю, мы начали игру очень неуверенно, даже с опытными футболистами. В связи с этим произошла ошибка. Да, поле было скользкое, но все равно мы допускали грубые ошибки, которых раньше не делали. Ребят можно понять, мы ждали этот матч целый год. Было опасение, в связи с этим начало было аккуратное.
В ходе игры, после того как сравняли счет, ребята стали действовать более уверенно. У нас было много возможностей после переключений, где мы опять в конечной стадии принимали неточные решения или передача не доходила до адресата. Счет мог бы быть и больше. Мы сыграли с очень хорошей командой, которая показала техничный, качественный футбол. У них совсем другой стиль игры, они хотели играть, растягивать нас по всему полю, включая диагональные переводы. В первом тайме мы немного не сумели оказать давление, чтобы предотвратить эти переводы. В перерыве это разобрали, и уже во втором тайме получалось лучше и не было столько проходов через фланги.
В целом я доволен. Сейчас нужно быстро восстановиться и уже в воскресенье брать очки в чемпионате против непростого соперника", - приводит слова тренера пресс-служба
клуба.
"Кайрат" на своем поле победил
"Ноа" со счетом 4:1. Своего следующего соперника алматинский клуб узнает 31 августа - жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября.
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