Тренер "Ноа" прокомментировал вылет из Лиги Европы и незасчитанный гол в ворота "Кайрата"

Главный тренер армянского "Ноа" Владимир Жэпэлэу
считает, его команде не хватило международного опыта в матче Лиги Европы
с "Кайратом"
. Также он высказался о незасчитанном втором голе.
- Думаю, у нас отсутствует опыт международных игр. Поэтому мы этот важный опыт приобрели после этой игры. Начали игру довольно хорошо. Но как только соперник начал взвинчивать темп, мы потеряли концентрацию моментов, особенно бывали моменты игры один в один.
То, что касается пропущенных голов, сказался опыт игроков атакующего плана у "Кайрата". Если бы мы играли ближе к ним, попытались бы им навязать борьбу, тогда у нас было бы больше шансов бороться за каждый мяч и играть на быстрых атаках, - рассказал он.
- Перед игрой вы отмечали Вагнера Лава, почему его не удалось нейтрализовать?
- Я говорил, что если бы играли ближе к игрокам атаки, нам бы удалось выиграть любое единоборство. Но так как мы не успевали на метр, на два шага и так далее, то сразу сказывался опыт этого игрока, который может под давлением выиграть мяч и отдать, ударить по воротам. В этом и заключается опыт этого футболиста.
- Арбитр не засчитал второй гол вашей команды...
- Думаю, что это был гол. Если бы еще была возможность посмотреть повтор... Но, на первый взгляд, это был гол. Если бы судья его засчитал, игра сложилась бы по другому. Но после этого у нас тоже были моменты, которые могли реализовать. И если бы наши игроки проявили мастерство, то мы забили бы больше голов.
Отметим, что в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы "Кайрат" на своем поле разгромил
"Ноа" - 4:1. Во втором раунде к алматинскому клубу присоединятся "Кайсар" и "Астана", вылетевшая из Лиги чемпионов. При этом "Астана" идет по Пути чемпионов - там играют только неудачники квалификации ЛЧ.
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